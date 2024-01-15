Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» 14 января 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 14 января Папа Франциск размышлял над отрывком из Евангелия от св. Иоанна, в котором представлена встреча Иисуса с первыми учениками (Ин 1,35-42). Передает русская служба Vatican News.

Эта сцена побуждает вспомнить, когда и как мы впервые встретились с Иисусом, вновь пережить радость следования за Ним и спросить себя: что же значит быть учениками Господа, сказал Папа, пояснив, что ответить на этот вопрос помогает сегодняшний отрывок из Евангелия. Ключевыми словами являются: искать Иисуса, пребывать с Иисусом, возвещать Иисуса.

Прежде всего, искать. «Что вам надобно?», – спрашивает Иисус двух учеников Крестителя, которые последовали за Ним. Это первые слова, с которыми Господь обращается к ним, отметил Папа: «Он предлагает заглянуть внутрь себя, осознать свои желания. Господу не нужны ни прозелиты, ни поверхностные ‘последователи’, но мыслящие люди, внимающие Его Слову. Поэтому, чтобы стать учеником Иисуса, нужно прежде всего искать Его».

Узнать, что же искали первые ученики, помогает второй глагол: пребывать, продолжил Святейший Отец: «Им не нужны были новости или информация о Боге, знамения или чудеса, они хотели встретиться с Мессией, говорить с Ним, быть с Ним, слушать Его. Поэтому они сразу же спрашивают Иисуса: ‘Где Ты живешь?’ (ст. 38). И Христос приглашает их быть с Ним: ‘Пойдите и увидите’ (ст. 39). Пребывать вместе с Ним, оставаться с Ним – это самое важное для ученика Господа. Вера – вовсе не теория, а встреча, которая побуждает пойти увидеть, где обитает Господь, и пребывать с Ним».

Искать, пребывать и, наконец, возвещать, продолжил Папа. Ученики искали Христа, затем пошли с Ним и пробыли с Ним весь вечер: «Первая встреча с Иисусом была настолько сильным переживанием, что эти двое учеников навсегда запомнили её точное время: ‘Было около десятого часа’ (ст. 39). Это говорит о силе той встречи. Их сердца были настолько преисполнены радости, что они сразу же почувствовали необходимость сообщить о полученном даре. Более того, один из них, Андрей, поспешил поделиться им со своим братом».

Завершая размышление, Папа Франциск вновь призвал каждого вспомнить о своей первой встрече с Господом. Когда это произошло? Остаемся ли мы учениками, влюбленными в Господа, ищем ли мы Господа, или же наша вера превратилась в привычку? Пребываем ли мы с Ним в молитве, умеем ли мы молчать вместе с Ним? Чувствуем ли мы желание поделиться с другими красотой встречи с Господом?

«Пресвятая Дева Мария, первая ученица Иисуса, да вселит в нас желание искать Господа, быть с Ним и провозглашать Его», – воззвал Епископ Рима.