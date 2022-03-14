Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Великого Поста. 13 марта 2022 г., площадь Св. Петра

13 марта, перед чтением молитвы Angelus, Святейший Отец упомянул об апостолах, которые были свидетелями Преображения Иисуса, отметив, что мы тоже нуждаемся в Божьем свете, вдохновляющем нас на молитву и служение. Передает русская служба Vatican News.

Приветствуя паломников на площади Святого Петра, Папа Франциск размышлял над евангельским чтением второго воскресенья Великого поста: о Преображении Господа во время молитвы на горе Фавор. В свете Божьей славы появляются Моисей и Илия, которые предвещают Иисусу Пасху в Иерусалиме, то есть Его страсти, смерть и воскресение.

Свидетелями этого необыкновенного события становятся апостолы Петр, Иоанн и Иаков, взошедшие на гору вместе с Иисусом. Папа отметил, что в Евангелии от Луки апостолы были «отягчены сном», но «пробудившись», увидели славу Господа. Сонливость учеников в чрезвычайные моменты, такие как этот или во время мучительной молитвы Иисуса в Гефсимании, воспринимается как нечто неподобающее. Но в данном случае они заснули накануне Преображения и, возможно, тоже молились вместе с Учителем, пока сон не одолел их.

Иногда мы тоже испытываем эту «несвоевременную дремоту», причем в самые важные моменты, сказал далее Папа: порой нам не хватает сил, чтобы помолиться после напряженного дня, пообщаться с семьей, быть более внимательными и заинтересованным. Время Великого поста дает прекрасную возможность пробудиться от «духовной летаргии», объяснил Папа, но мы не можем сделать этого сами: об этой благодати нужно молиться, просить Святого Духа о помощи: «Приди, Святой Дух, помоги мне, я хочу встретиться с Иисусом и быть внимательным и бодрым». В сегодняшнем Евангелии, продолжил Святейший Отец, три ученика не могли бодрствовать своими силами, – они проснулись прямо во время Преображения, когда свет Христа осиял их:

«Мы тоже нуждаемся в Божьем свете, помогающем смотреть на все по-другому: он привлекает нас, пробуждает, вновь зажигает в нас желание и силы молиться, смотреть внутрь себя и посвящать время другим».

Во время Великого поста, после каждодневных трудов, прежде чем погасить в комнате свет, мы должны позволить Господу осиять нас Своим светом, то есть помолиться, сказал Папа: «Дадим Господу возможность удивить нас и пробудить наши сердца». Мы можем это сделать, читая отрывок из Евангелия или созерцая распятого Иисуса, переживая чудо безграничной любви Бога, «Который никогда не устает от нас и имеет силу преобразить наши дни, придать им новый смысл, излить на них новый и неожиданный свет».

Завершая размышление, Епископ Рима воззвал к Пресвятой Богородице, дабы Она «помогла нам сохранить сердца бодрствующими и принять это время благодати, которое предлагает нам Бог».