Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Великого Поста. 13 марта 2022 г., площадь Св. Петра

Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Великого Поста. 13 марта 2022 г., площадь Св. Петра

Март 14, 2022

13 марта, перед чтением молитвы , Святейший Отец упомянул об апостолах, которые были свидетелями Преображения Иисуса, отметив, что мы тоже нуждаемся в Божьем свете, вдохновляющем нас на молитву и служение. Передает русская служба Vatican News.

Приветствуя паломников на площади Святого Петра, размышлял над евангельским чтением второго воскресенья Великого поста: о Преображении Господа во время молитвы на горе . В свете Божьей славы появляются Моисей и Илия, которые предвещают Иисусу Пасху в Иерусалиме, то есть Его страсти, смерть и воскресение.

Свидетелями этого необыкновенного события становятся Петр, Иоанн и Иаков, взошедшие на гору вместе с Иисусом. Папа отметил, что в Евангелии от Луки были «отягчены сном», но «пробудившись», увидели славу Господа. Сонливость учеников в чрезвычайные моменты, такие как этот или во время мучительной молитвы Иисуса в Гефсимании, воспринимается как нечто неподобающее. Но в данном случае они заснули накануне Преображения и, возможно, тоже молились вместе с Учителем, пока сон не одолел их.

Иногда мы тоже испытываем эту «несвоевременную дремоту», причем в самые важные моменты, сказал далее Папа: порой нам не хватает сил, чтобы помолиться после напряженного дня, пообщаться с семьей, быть более внимательными и заинтересованным. Время Великого поста дает прекрасную возможность пробудиться от «духовной летаргии», объяснил Папа, но мы не можем сделать этого сами: об этой благодати нужно молиться, просить Святого Духа о помощи: «Приди, Святой Дух, помоги мне, я хочу встретиться с Иисусом и быть внимательным и бодрым». В сегодняшнем Евангелии, продолжил Святейший Отец, три ученика не могли бодрствовать своими силами, – они проснулись прямо во время Преображения, когда свет Христа осиял их:

«Мы тоже нуждаемся в Божьем свете, помогающем смотреть на все по-другому: он привлекает нас, пробуждает, вновь зажигает в нас желание и силы молиться, смотреть внутрь себя и посвящать время другим».

Во время Великого поста, после каждодневных трудов, прежде чем погасить в комнате свет, мы должны позволить Господу осиять нас Своим светом, то есть помолиться, сказал Папа: «Дадим Господу возможность удивить нас и пробудить наши сердца». Мы можем это сделать, читая отрывок из Евангелия или созерцая распятого Иисуса, переживая чудо безграничной любви Бога, «Который никогда не устает от нас и имеет силу преобразить наши дни, придать им новый смысл, излить на них новый и неожиданный свет».

Завершая размышление, Епископ Рима воззвал к Пресвятой Богородице, дабы Она «помогла нам сохранить сердца бодрствующими и принять это время благодати, которое предлагает нам Бог».

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна