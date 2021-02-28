Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Великого Поста. 28 февраля 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это второе воскресенье Великого Поста нам предложено созерцать преображение Иисуса на горе перед тремя Его учениками (Мк 9,2-10). Незадолго перед тем Иисус объявил, что в Иерусалиме Его ждут тяжкие страдания, там Он будет отвергнут и предан смерти. Мы можем представить себе, что, вероятно, творилось при этом в сердцах Его друзей, близких друзей, учеников… Созданный их воображением образ сильного и торжествующего Мессии терпит крушение, их мечты разбиваются, их охватывает уныние при мысли о том, что Учитель, в Которого они уверовали, будет казнен как последний из преступников. И вот, в этот самый момент душевного смятения Иисус призывает Петра, Иакова и Иоанна и приглашает их взойти с Собою на гору.

В Евангелии сказано: «Он возвел их на гору высокую» (Мк 9,2). В Библии образ горы наделен особым символизмом: гора – это место соприкосновения небес и земли; именно на горе Моисей и другие пророки получали уникальный опыт общения с Богом. Само по себе восхождение на гору в некоторой степени приближает нас к Богу. Иисус поднимается на гору в сопровождении троих учеников, и вот, все они на вершине горы. Здесь Иисус преображается перед учениками. Его сияющее лицо и блистающие одежды, предвосхищающие реальность Воскресения, изливают на перепуганных учеников свет: свет надежды, свет, не имеющий тени. Смерть не является концом всему, ибо она чревата славой Воскресения. Иисус в данном случае демонстрирует глубинный смысл Своей смерти: возводя учеников на гору, Он дает им понять, что произойдет потом, когда настанет Воскресение.

Апостол Петр при этом воскликнул: «Хорошо нам здесь быть» (Мк 9,5). И в самом деле, как хорошо задержаться вместе с Господом на Горе Преображения, предвосхищая явление Света в разгар Великого Поста! С этим связан призыв не забывать, особенно проходя через тяжкие испытания, – а многие из вас знают, что это значит, проходить через тяжкие испытания, – что наш Господь воскрес, и последнее слово осталось отнюдь не за тьмою.

Порой нам доводится вступать на «территорию тьмы» в нашей личной, семейной или общественной жизни, когда нас парализует страх и кажется, будто выхода нет. Мы испытываем страх, столкнувшись с «великими загадками» болезней, невинных страданий, самой смерти… Нам также доводится спотыкаться на нашем пути веры, особенно сталкиваясь с искушением Креста и требованиями Евангелия, подразумевающими обязанность служения и готовность пожертвовать жизнью ради любви вместо того, чтобы сберегать ее для себя одного. Нам необходим иной взгляд, необходим свет, до глубин просвещающий сокровенную тайну жизни и помогающий нам выбраться за рамки привычных парадигм и критериев мира сего. Мы тоже призваны взобраться на Гору, чтобы узреть там великолепие Воскресшего: Он бросает лучики Своего света на все без исключения моменты нашей жизни и помогает нам уяснить ее смысл, отталкиваясь от события Пасхального Триумфа.

Но будем притом осторожны: это ощущение Петра, что «хорошо нам здесь быть», не должно претворяться в духовную лень. Мы не имеем права оставаться на горе и наслаждаться красотой встречи с Господом в одиночку. Сам Иисус возвращает нас в низину, к нашим братьям и сестрам, в повседневную жизнь. Следует всячески остерегаться духовной лени: у нас, мол, всё хорошо с нашими молитвами и литургиями, и нам этого достаточно. Нет! Подняться на гору не означает забыть об окружающей реальности; молиться не означает избегать жизненных трудностей; свет веры не предназначен только для того, чтобы возбуждать в нас прекрасные духовные чувства. Нет, не в этом заключается послание Иисуса. Мы призваны пережить встречу со Христом, чтобы, просвещаясь и проникаясь Его Светом, способствовать тому, чтобы этот Свет воссиял повсюду. Мы призваны возжигать огоньки в сердцах других людей; призваны стать маленькими светильниками Евангелия, несущими свою частицу любви и надежды – это миссия христианина.

Так помолимся же Пресвятой Марии, чтобы Она помогла нам с восхищением принимать Свет Христов, сберегать его и щедро делиться им.

Перевод «Сибирской католической газеты»