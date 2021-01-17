Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Рядового времени. 17 января 2021 г., библиотека Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, Buongiorno!

Евангелие второго воскресенья Рядового времени (Ин 1,35-42) посвящено встрече Иисуса с Его первыми учениками. События разворачиваются на берегу реки Иордан спустя день после Крещения Иисуса. Сам Иоанн Креститель указал на Иисуса как на Мессию, заявив: «Вот Агнец Божий!» (Ин 1,36). И двое учеников Крестителя, поверив его свидетельству, пошли за Иисусом. Тот, заметив это, обернулся и спросил: «Что вам надобно?». А те отреагировали: «Равви, где живешь?» (Ин 1,38).

Иисус не ответил: «Я живу в Капернауме; или я живу в Назарете». Он сказал: «Придите и увидите» (Ин 1,39). Он не предлагает взять визитную карточку, а приглашает на встречу. И эти двое последовали за Ним и провели в Его обществе весь тот день. Нетрудно представить себе, как они сидели с Ним рядом, задавая Ему вопросы, но, прежде всего, слушая Его, ощущая, как их сердца всё сильнее воспламеняются от слов Учителя. Они проникают в чудесную красоту слов, в коих звучит ответ на их самые сокровенные чаяния. И внезапно им становится предельно ясно, что, несмотря на вечернее время, в их сердцах сияет тот неугасимый свет, который может излить только один Бог. Обращает на себя внимание одно обстоятельство: шестьдесят лет спустя, а, может быть, и больше, один из тех двоих напишет в своем Евангелии: «было около десятого часа». Он точно указал время! И это обстоятельство заставляет нас задуматься: любая подлинная встреча с Иисусом глубоко врезается в память и никогда не забывается. Вы забываете о многих своих встречах, но если ваша встреча с Иисусом была подлинной, память о ней не умрет никогда. Даже много лет спустя двое учеников помнили точное время той такой счастливой, такой значимой, коренным образом изменившей их жизнь встречи. После того, как та встреча завершилась, и они вернулись к своему прежнему кругу общения, из их сердец бурным потоком изливалась светоносная радость. Один из них, Андрей, сказал своему брату Симону, которого Иисус при личной встрече назовет Петром: «Мы нашли Мессию» (Ин 1,41). Они ушли в уверенности, что Иисус и есть Мессия, в твердой уверенности.

Давайте поразмышляем об этом переживании встречи со Христом, предлагающем нам оставаться с Ним. Любой Божий призыв – это инициатива Его любви. Он – Тот, Кто постоянно проявляет инициативу. Он зовет тебя по имени. Бог призывает к жизни, Бог призывает к вере, и Он же призывает занять определенную жизненную позицию: «Я хочу, чтобы ты был здесь». Первый призыв Бога – к жизни: благодаря нему мы становимся неповторимыми личностями. Этот призыв всегда носит индивидуальный характер: Бог не штампует Свои призвания на конвейере. Затем Бог призывает нас к вере и к тому, чтобы мы стали членами Его семьи, стали детьми Божьими. Наконец, Бог призывает нас занять определенную позицию, обзавестись конкретным жизненным статусом: пойти путем заключения брака и создания семьи; или пойти по пути священства; или встать на путь посвященной Богу жизни. Всё это различные грани реализации имеющегося для каждого из нас Божьего замысла – замысла Его любви. Бог неизменно призывает. И величайшая радость для каждого верующего – откликнуться на этот призыв, полностью и без остатка посвятив себя служению Богу, служению братьям и сестрам.

Братья и сестры, иногда у нас может возникнуть соблазн отвергнуть призвание от Господа, которое достигает нас множеством самых разных способов – например, через те или иные, радостные или печальные события нашей жизни. Нет, я не приму этого… Я боюсь… Полученное призвание может показаться противоречащим нашим прежним устремлениям; оно может быть сопряжено со страхом ввиду своей требовательности, «некомфортности»: «О нет, я никогда не смогу этого сделать, лучше мне не делать, лучше оставаться в покое… Бог там, а я здесь». Но призвание Божие есть любовь – это обязательно. Мы должны научиться видеть любовь за каждым таким призванием, а на любовь следует отвечать только любовью. Это наш язык: отвечать на призвание, рожденное из любви, от одной только любви. Прежде всего случается встреча, встреча с Иисусом, Который рассказывает нам о Своем Отце и открывает нам Свою любовь. И тогда даже в наших черствых сердцах возникает спонтанное желание донести это до людей, которых мы любим: «я встретил любовь», «я встретил Мессию», «я встретил Иисуса», «я обрел смысл жизни». Одним словом: «я нашел Бога».

Так пусть же Дева Мария поможет нам превратить всю нашу жизнь в песнопение хвалы Господу в ответ на Его призыв, поможет смиренно и с радостью творить Его волю.

И при этом не будем забывать следующее: у каждого из нас был в жизни момент, когда Бог проявил Себя наиболее отчетливо, а это и было нашим призванием. Давайте будем помнить об этом. Давайте будем раз за разом возвращаться к этому моменту, чтобы память о нем могла возобновить для нас встречу с Иисусом.

Перевод «Сибирской католической газеты»