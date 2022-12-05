Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Адвента. 4 декабря 2022 года, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus 4 декабря, Папа Франциск размышлял над отрывком из третьей главы Евангелия от Матфея, посвященной началу проповеди Иоанна Предтечи в пустыне Иудейской. Передает русская служба Vatican News.

Литургия второго воскресенья Адвента представляет личность Иоанна Крестителя, напомнил Папа: «В тексте говорится, что Иоанн ‘имел одежду из верблюжьего волоса’, что ‘пищею его были акриды и дикий мёд’ (Мф 3,4) и что он призывал всех к обращению: ‘Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!’ (ст. 2). Одним словом, это строгий и решительный человек, который на первый взгляд может показаться суровым и внушать некоторый страх». Почему же Церковь каждый год предлагает его в качестве основного попутчика во время Адвента? Что хочет сказать сегодня Церковь, представляя Иоанна?

Креститель не просто суровый человек, – у него буквально «аллергия» на двуличность, пояснил Папа: когда к нему подходят фарисеи и саддукеи, известные своим лицемерием, Иоанн реагирует весьма бурно, ведь они считали, что им не в чем каяться, и в ответ на настоятельный призыв Крестителя оправдывали себя, говоря: «У нас отец Авраам» (ст. 9). «Из-за двуличия и самонадеянности они не воспользовались благодатной возможностью начать новую жизнь. Поэтому Иоанн говорит им: ‘Сотворите же достойный плод покаяния’ (ст. 8). <…> Лицемерие представляет собой величайшую опасность, оно может разрушить даже самые священные реальности. Поэтому Креститель, как и Иисус, суров с лицемерами, чтобы встряхнуть их».

«Не похожи ли и мы иногда на тех фарисеев?», – призвал к размышлению Святейший Отец:

«Возможно, мы смотрим на других свысока, считая себя лучше их, держим все в жизни под контролем, полагая, что не нуждаемся каждый день в Боге, в Церкви, в братьях и сестрах. Адвент – это благодатное время, чтобы снять маски и встать в очередь со смиренными, чтобы освободиться от самонадеянности, перестать считать себя самодостаточными, пойти и исповедать свои грехи и получить Божье прощение, чтобы извиниться перед теми, кого мы обидели».

Так начинается новая жизнь, у которой есть лишь один путь – путь смирения, заключающийся в том, чтобы избавиться от чувства превосходства и лицемерия, увидеть в других братьев и сестер, таких же грешников, как мы, а в Иисусе – Спасителя, пришедшего ради нас, подчеркнул Папа.

«Давайте помнить об этом: с Иисусом всегда есть возможность начать все сначала. Никогда не бывает слишком поздно, всегда есть возможность начать все сначала», – сказал Папа, завершая размышление: «Давайте услышим призыв Иоанна Крестителя вернуться к Богу и не позволим, чтобы этот Адвент прошел как обычные дни календаря, ибо это время благодати для нас, сейчас, здесь! Мария, смиренная раба Господа, да поможет нам встретить Иисуса и наших братьев и сестер на пути смирения, который является единственным, дающим нам возможность идти вперед».

После богородичной молитвы Святейший Отец приветствовал многочисленных паломников, особенно из Польши, где во второе воскресенье Адвента проходит День молитвы и сбора средств для Церкви в Восточной Европе. Папа Франциск поблагодарил участников этой благотворительной инициативы, вознес молитву о мире и вверил многострадальный украинский народ материнской опеке Пресвятой Девы Марии Непорочной, праздник которой будет отмечаться в следующий четверг.