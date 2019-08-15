Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Успения (Взятия на небо) Пресвятой Богородицы. 15 августа 2019 г., площадь Св. Петра

В Евангелии сегодняшнего дня, дня торжества Взятия на небеса Пресвятой Марии, Святая Дева молится следующим образом: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем» (Лк 1,46-47). Рассмотрим прозвучавшие в этой молитве глаголы: величит и возрадовался. Мы «радуемся духом» тогда, когда происходит нечто настолько чудесное, что нам мало тихо радоваться «внутри», в душе, но у нас возникает желание выразить свое счастье всем своим существом: тогда мы подлинно ликуем. Причиной такого ликования Марии был Бог. Скажите, случалось ли нечто подобное с нами: чтобы причиной нашей радости становился Сам Господь? Мы радуемся полученному результату, достигнутому нашими усилиями, радуемся полученным нами хорошим вестям, однако сегодня Мария учит нас радоваться о Боге. С какой стати? А с такой, что Он — Бог, творящий «великое» (ср. Лк 1,49).

«Великое» коррелирует с используемым здесь же другим глаголом: «величить» или «величать»: «величит душа моя Господа». И в самом деле, «величать» или «возвеличивать» означает прославлять нечто реально сущее за его величие, за его красоту… Мария славословит величие Господа, прославляет его, свидетельствуя, что только Он по-настоящему велик. В жизни важно отыскать великие дела, поскольку иначе можно легко потеряться за множеством мелочей. Мария показывает нам, что, если мы желаем себе счастливой жизни, нам следует поставить на первое место Бога, поскольку Он один велик. Сколько же раз, тем не менее, мы живем чем-то совершенно нестоящим: суевериями, обидами, местью, иллюзиями, погоней за излишними материальными благами… Сколько всего ничтожного в жизни, причем мы знаем об этом! Сегодня Мария приглашает нас устремить наш взор к «великим делам», которые сотворил в Ней Господь. Но и в каждом из нас Господь творит множество великих дел. Только нужно их разглядеть и возрадоваться о них, возвеличить Бога за эти великие дела.

Как раз «великим делам» и посвящено сегодняшнее торжество. Мария была взята в небо: малая и смиренная, Она первой удостоилась самой высокой похвалы. Она, человеческое существо, одна из нас, вступила душой и телом в вечность и там ожидает нас, как мама ждет возвращения домой своих детей. Народ Божий с полным основанием именует Ее «Вратами небесными». Мы находимся в пути, мы — странники, направляющиеся в расположенный в горнем мире наш дом. Сегодня мы созерцаем прославленную Марию и, таким образом, видим цель. Мы видим, что тварь была восхищена во славу Воскресшего Иисуса Христа, и эта тварь не могла не быть Ею, Матерью Искупителя. Мы видим, что в раю, вместе со Христом, Новым Адамом, пребывает также и Она, Мария, Новая Ева. Это утешает нас и подает нам надежду на успешное завершение нашего паломничества к небесным высотам.

Торжество Взятия на небеса Марии — это призыв, обращенный ко всем нам, но в первую очередь к тем, кто охвачен сомнениями и печалью, кто живет с устремленным вниз взором, кто не в состоянии поднять глаза. Взглянем ввысь: небеса отныне отверсты и они больше не вселяют страх, они уже не безмерно далеки, ибо на их пороге стоит ожидающая нас Мама. Она — Владычица небес, но также и наша Мама. Она любит нас, улыбается нам навстречу и усердно помогает нам. И, как каждая мать, Она желает Своим детям самого лучшего, а потому заверяет нас: «Вы имеете большую ценность в глазах Бога; вы не были сотворены для ничтожных удовольствий мира сего, напротив, вы были сотворены для великих небесных дел». Это подлинно так, ведь Бог — это Радость, а не грусть. Так позволим же Богоматери взять нас за руку. Всякий раз, когда мы берем четки и молимся, мы тем самым делаем свой очередной шаг в направлении большой жизненной цели. Так позволим же настоящей Красоте пленить нас, не допустим, чтобы нас поглотила житейская суета, но сделаем выбор в пользу величия Небес. И пусть Пресвятая Дева, «Врата небесные», поможет нам день за днем с доверием и радостью возносить свой взор туда, где находится наш истинный дом и где Она ожидает нас как любящая Мать.

Перевод «Сибирской католической газеты»