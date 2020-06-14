Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Пресвятых Тела и Крови Христа. 14 июня 2020 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня в Италии и других странах отмечается торжество Пресвятых Тела и Крови Христа, Corpus Domini. Во втором чтении сегодняшней Литургии слова святой Павел описывает Евхаристическое священнодействие (1 Кор 10,16-17). Он указывает на двойной плод причащения Чаше и преломления Хлеба: мистический и общинный.

Апостол прежде всего констатирует: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?». В этой фразе выражен мистический или духовный плод Евхаристии: он касается единения со Христом, Который под видами хлеба и вина дарит Себя всем без исключения людям ради их спасения. Иисус присутствует в Таинстве Евхаристии, чтобы стать нашей пищей, чтобы мы могли уподобляться Ему, а Он смог стать в нас той силой, что восстанавливает, что возвращает желание и энергию, чтобы снова пускаться в путь после каждой очередной остановки или падения. Но всё это требует нашего согласия, нашей готовности позволить Ему преобразить нас, наш способ мышления и действия. В противном же случае евхаристические священнодействия, в которых мы принимаем участие, будут сведены к пустым и формальным обрядам. Часто люди идут на святую Мессу по обязанности или следуя социальному долгу, к которому относятся с уважением. Но Таинство – это нечто другое: это Иисус, Который приходит, чтобы укрепить нас…

Второй плод – общинный. Его суть сформулирована святым Павлом следующим образом: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба». Речь идет о взаимном единении всех тех, кто участвует в Евхаристии, чтобы они стали одним Телом, как един преломляемый и раздаваемый Хлеб. Мы являемся общиной, питаемой Плотью и Кровью Христа. Символика принадлежности к Телу Христа – это плодотворное знамение нашего единства, единения, сопричастности. Невозможно участвовать в Евхаристии, не заботясь притом об искреннем взаимном братстве. И Господь хорошо знает, что наших человеческих сил для этого недостаточно. Больше того, Он в курсе, что в среде Его учеников всегда будет существовать соблазн соперничества, зависти, предвзятости, разделения. Также и по этой причине Он оставил нам Таинство Своего реального, конкретного и постоянного присутствия, чтобы, будучи в единении с Ним, мы могли постоянно усваивать дар братской любви. «Пребудьте в любви Моей» (Ин 15,9), – сказал Он; и это становится возможным благодаря Евхаристии. Становится возможным оставаться с Ним в отношениях дружбы и любви.

Итак, мы имеем двоякий плод Евхаристии: единение со Христом и взаимное единение тех, кто питается Им, кто постоянно созидает и обновляет христианскую общину. Церковь творит Евхаристию, но, что еще более важно, Евхаристия творит Церковь, идентифицирует ее с ее миссией раньше, чем эта миссия будет исполнена. Вот тайна нашего единства – Евхаристия: принимать Иисуса, чтобы Он внутренне преобразил нас, продуцируя между нами единение, а не разделения.

Так пусть же Пресвятая Дева поможет нам принимать с неизменным восхищением и благодарением сей великий дар, завещанный нам Иисусом, оставившим нам Таинство Своего Тела и Крови.

Перевод «Сибирской католической газеты»