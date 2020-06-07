Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Пресвятой Троицы. 7 июня 2020 г., площадь Святого Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшнего дня (Ин 3,16-18), торжества Пресвятой Троицы, указывает – в лаконичном стиле, свойственном апостолу Иоанну, – на тайну любви Бога к миру, Его творению. Иисус в Его кратком диалоге с Никодимом представлен как Тот, Кто осуществляет и доводит до конца искупительный замысел Отца по отношению к миру. Он провозглашает: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин 3,16). Этими словами засвидетельствовано, что деятельность трех Божественных Лиц – Отца, Сына и Святого Духа – это и есть тот единственный образ Любви, которой могут быть спасены человечество и весь мир. Таков замысел Спасения, касающийся всех нас.

Бог создал мир благим и прекрасным, но вследствие греха он был испорчен и поражен злом. Мы, люди, – грешники; поэтому Бог имел бы все основания вмешаться, чтобы осудить мир, чтобы уничтожить зло и покарать согрешивших. Однако Бог любит мир, несмотря на все его грехи. Он любит и каждого из нас, даже если мы ошибаемся и отдаляемся от Него. Бог Отец так сильно любит мир, что, ради его спасения, пожертвовал самым дорогим для Себя: Своим Единородным Сыном, Который отдал Свою жизнь за людей, воскрес, возвратился к Отцу и вместе с Ним послал нам Святого Духа. Троица есть Любовь в служении миру – Любовь, что стремится спасти и преобразить нас. Вспоминая сегодня о Боге-Троице – Отце, Сыне и Святом Духе, – задумаемся о Божьей любви. Было бы прекрасно, если бы мы почувствовали себя любимыми: «Бог любит меня!» – вот адекватное чувство на сегодняшний день.

Когда мы слышим слова Иисуса о том, что Отец отдал Сына Своего Единородного, в нашей памяти непроизвольно всплывает история Авраама, готового принести в жертву своего сына Исаака, о чем говорит нам Книга Бытия (Быт 22,1-14): вот «мера без меры» любви Божией. Задумаемся также о том, каким Бог явил Себя Моисею в сегодняшнем первом чтении: человеколюбивым и милосердным, долготерпеливым и многомилостивым. Об этом рассказано в Книге Исхода. Встреча с таким Богом укрепила Моисея, который, как сообщается в той же Книге, не побоялся стать посредником между народом и Богом, взывая к Нему: «Народ сей непокорен; прости беззакония наши и грехи наши и сделай нас наследием Твоим» (Исх 34,9). Как раз это и сделал Бог, послав к нам Сына Своего. Мы стали детьми Божьими через Сына в Духе Святом. Мы являемся наследием Бога.

Дорогие братья и сестры, сегодняшний праздник приглашает нас позволить Богу снова увлечь нас Своей красотой: неиссякаемой красотой, благостью и истиной. Но, в то же время, красотой, благостью и истиной смиренной, близкой нам, воплотившейся, чтобы тем самым войти в нашу жизнь, в мою личную историю, в историю каждого из нас, дабы всякий человек мог усвоить их и вступить в жизнь вечную. Это и есть вера: принять Бога-Любовь, Который дарит Себя нам во Христе и движет нами в Святом Духе; позволить Ему найти нас и довериться Ему. Это и есть христианская жизнь: любовь, встреча с Богом, поиск Бога, Который первым отправился искать нас. Бог встречает нас первым.

Так пусть же Дева Мария, обитель Пресвятой Троицы, поможет нам широко открыть свое сердце Божией любви: эта любовь преисполнит нас радостью и придаст смысл нашему странствию в этом мире, направляя его к истинной цели, коей являются Небеса.

Перевод «Сибирской католической газеты»