Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 5-е Рядовое воскресенье. 10 февраля 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее чтение из Евангелия от Луки (Лк 5,1-11) повествует о призвании святого Петра. Как мы знаем, его собственное имя было Симон, и он был рыбаком. Иисус заметил его на берегу Галилейского озера, когда он, вместе с другими рыбаками, промывал сети. Симон выглядел измученным и разочарованным, поскольку за прошедшую ночь он с товарищами не добыл никакого улова. И Иисус удивил его своим неожиданным жестом: вошел в его лодку и попросил немного отплыть от берега, желая оттуда обратиться к людям. Итак, Иисус уселся в лодке Симона и поучал из нее людей, собравшихся на берегу озера. По мере того, как Симон вслушивался в слова проповеди, в его сердце оживала вера. И тут Иисус удивил его снова, повелев: «Отплыви на глубину, и закиньте ваши сети для лова» (Лк 5,4).

Симон ответил с недоумением: «Учитель, мы трудились всю ночь и ничего не поймали…» Как опытный рыбак, он мог бы пояснить: «Если мы ничего не поймали даже ночью, то тем более ничего не поймаем днём». Однако вдохновленный присутствием Иисуса и просвещенный Его словом, он смиренно добавил: «Но по Твоему слову закину сеть» (Лк 5,5). Это — ответ веры, и мы все призваны давать именно такой ответ. Это выражение готовности, которую Господь требует от всех Своих учеников, особенно же от тех, кто занимает ответственные посты в Церкви. И доверительное послушание Петра приносит потрясающий результат: «Они поймали великое множество рыб» (Лк 5,6).

Эта чудесная рыбная ловля является символом всемогущества Иисусова слова: если мы от всего сердца посвятим себя служению Ему, Он сотворит через нас великие дела. Таким же образом Он поступает с каждым из нас: просит принять Его в лодку нашей жизни, чтобы отплыть вместе с Ним «на глубину», открывая новые морские широты, исполненные сюрпризов. Его призыв выйти в открытое море жизни современного человечества, чтобы стать там свидетелями добра и милосердия, придает новый смысл нашему существованию, коему нередко угрожает соблазн опоры только на собственные силы. Порой мы бываем удивлены, колеблемся, услышав призыв, обращенный к нам Божественным Учителем, и даже склонны отвергнуть его из-за нашей собственной неадекватности. Тот же Петр после этой невероятной рыбной ловли сказал Иисусу: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный»(Лк 5,8). Какая же это яркая молитва: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Однако Петр произнес это, стоя на коленях перед Тем, Кого исповедовал «Господом». И Иисус ободрил его, говоря: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Ведь Бог, если только мы доверяем Ему, избавляет нас от бремени наших грехов и открывает нам новые горизонты: соработничать с Ним в Его миссии.

Самое же большое чудо, сотворенное Иисусом для Симона и других рыбаков, разочарованных и уставших, — это не столько полные рыбы сети, сколько то, что Он помог им не становиться жертвами разочарования и уныния при столкновении с поражением. Это Он им и открыл. Открыл то, что они станут вестниками и свидетелями Его слова и пришествия Царства Божьего. Отклик учеников был немедленным и всеобъемлющим: «вытащив лодки на берег, оставили всё и пошли за Ним». Так пусть же Пресвятая Дева Мария, Образец безоговорочного следования воле Божией, поможет нам расслышать чудесный призыв Господа и соделает нас готовыми сотрудничать с Ним, дабы распространять повсюду Его слово Спасения.

Перевод «Сибирской католической газеты»