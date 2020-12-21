Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Адвента. 20 декабря 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это четвертое и последнее воскресенье Адвента Евангелие в очередной раз предлагает нашему вниманию повествование о Благовещении. «Радуйся, – говорит ангел Марии, – Ты зачнешь во чреве Твоем и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус» (Лк 1,28.31). На первый взгляд может показаться, что здесь мы имеем дело с возвещением исключительно одной только радости, будто Деве уготовано одно только счастье. И в самом деле, какая же иудейская женщина в те времена не мечтала стать матерью долгожданного Мессии? На самом же деле слова ангела наряду с радостью готовят Марии великое испытание. Почему? Да потому, что на тот момент Она была всего лишь «обручена» (Лк 1,27), т.е. оставалась незамужней. Она была помолвлена с Иосифом, но еще не вышла за него замуж. По закону Моисея в такой ситуации сожительство и близкие отношения исключались. И родив сына, Мария оказалась бы нарушительницей Закона, преступницей, которую ждало ужасное наказание – побиение камнями (ср. Втор 22,20-21). Конечно, полученная свыше Благая Весть уже сама по себе преисполнила сердце Марии светом и силой упования, но, тем не менее, это не избавляло Ее от необходимости принять окончательное решение: сказать Богу «да», рискуя всем на свете, даже жизнью, или отклонить прозвучавшее предложение и продолжить свою прежнюю жизнь.

И что же Она делает? Она отвечает: «Да будет Мне по слову Твоему» (Лк 1,38). Но на языке, на котором написано Евангелие, это означает не просто «да будет». Данное выражение подразумевает страстное желание – желание, чтобы нечто произошло. Иными словами, Мария не говорит: «Если это неминуемом должно произойти, то так и быть, пусть уж происходит, раз ничего иного не дано…». Это не пассивное послушание. Дева Мария демонстрирует в данном случае не покорное и безвольное повиновение, а горячее желание, живое желание. Она не пассивна, а предельно активна. Она не просто покоряется Богу, а связывает Свою судьбу с Богом. Она – безумно влюбленная женщина, готовая начать служить своему господину самозабвенно и немедленно. Она могла бы попросить отсрочки, попросить времени на раздумья. Она могла бы потребовать дополнительных разъяснений относительно будущего. Она могла бы выдвинуть какие-то встречные условия. Но Она не теряет ни секунды, не заставляет Бога ждать, Она не медлит.

А теперь обратимся к самим себе: как же часто наша жизнь складывается из сплошных отсрочек, даже духовная жизнь! Например, я знаю, что мне необходимо молиться, но сегодня у меня нет на это времени… Вот завтра… Говоря «завтра, завтра, завтра», мы раз за разом откладываем важные дела: я сделаю это завтра. Я знаю, что обязан помочь кому-то, да, конечно, я это сделаю, но завтра, завтра… Сегодня, в преддверии Рождества, Мария призывает нас не брать пауз, а всегда говорить «да». – «Я должен молиться?». «Да, я прямо сейчас взыщу Бога, прямо сейчас буду молиться». – Обязан ли я помогать ближним? «Да». Но как я собираюсь это делать на практике? Вот прямо сейчас и начну. Начну, не откладывая. Всякое «да» будет нам чего-то стоить, всякое «да» имеет свою цену. Притом, что оно всегда будет стоить нам меньше, чем стоило Марии Ее бесстрашное и мгновенное «да», то «да будет Мне по слову Твоему», которое принесло нам спасение.

Чем же может быть наше «да», коим мы призваны откликнуться на актуальные вызовы современности? Например, вместо того, чтобы жаловаться на трудные времена, на связанные с пандемией проблемы и ограничения, сделать что-то для тех людей, кому сейчас приходится хуже, чем нам. Вместо того, чтобы приобретать «сто первый по счету» подарок для себя или своих друзей, потратить эти средства во благо всеми забытого человека в крайней нужде. Или такой совет: если мы и в самом деле хотим, чтобы Иисус родился в наших сердцах, давайте как следует подготовим их, будем горячо молиться, не позволим себе быть порабощенными потребительством. «Ах, я должен купить подарки; ах, я должен сделать то-то и то-то». Это безумие – желать поднимать планку потребления всё выше и выше. Важен именно Иисус и только Он. Какое отношение имеет наша потребительская суета к Вифлеемским Яслям!? Там не потребление, а подлинная жизнь, бедность, любовь… Так давайте же подготовим наши сердца таким образом, чтобы они уподобились сердцу Марии: были свободными от власти зла, доброжелательными, открытыми, готовыми принять Бога…

«Да будет мне по слову Твоему». Это последнее слово Девы Марии, прозвучавшее в последнее воскресенье Адвента, а в нём – адресованное нам приглашение сделать реальный шаг навстречу Рождеству. Ибо если рождение Иисуса не затронет нашей жизни – моей, твоей, его, нашей, всех остальных…, – если оно не коснется нашей жизни, то попросту проскользнет мимо нас впустую. Читая сегодня Angelus, мы вместе с Марией воскликнем: «Да будет мне по слову Твоему». И пусть Богородица поможет нам произнести это самой нашей жизнью, самим нашим поведением, чтобы тем самым мы за эти оставшиеся дни должным образом подготовили себя к встрече Рождества.

Перевод «Сибирской католической газеты»