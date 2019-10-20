Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 29-е Рядовое воскресенье. 20 октября 2019 г. (Всемирный день миссий), площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Второе литургическое чтение этого воскресенья содержит призыв, обращенный апостолом Павел к своему верному сподвижнику Тимофею: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим 4,2). Тон Апостола весьма настойчив: Тимофей обязан чувствовать себя лично ответственным за возвещение Слова.

Всемирный день миссий, который отмечается сегодня, – это подходящий повод, чтобы всякий крещенный христианин во всей полноте осознал свое личное обязательство в том, что касается возвещения Слова, провозглашения Царства Божия, и обновил свои усилия в этом направлении. Желая придать новый импульс миссионерской деятельности всей Церкви, Папа Бенедикт XV около ста лет назад выступил с Апостольским посланием «Maximum illud», в коем он указал на необходимость евангельской переквалификации христианского миссионерства: ему предстояло очиститься от всевозможных колонизаторских наслоений, выйти из под влияния экспансионистской политики европейских государств.

В современном контексте, который с тех пор стал иным, послание Бенедикта XV, тем не менее, остается актуальным и по-прежнему стимулирует нас преодолеть искушение самодостаточной замкнутости и различных форм пастырского пессимизма, чтобы открыться радостной новизне Благой Вести. В наше время, отмеченное явлением глобализации, коей надлежит быть солидарной, проявляющей уважение к особенностям народов, но которая всё еще остается несвободной от соблазнов унификации и последствий прежних конфликтов, от борьбы за власть, разжигающей войны и уничтожающей планету, верные призваны с обновленной ревностью нести повсюду Благую Весть о том, что в Иисусе милосердие побеждает грех, надежда – страх, а братство преодолевает любую вражду.

Речь идет о том, чтобы ощутить настоятельный призыв к миссионерской деятельности среди всех народов, а также тех людей, которые живут на перифериях здесь, среди нас. Именно из нашего братства, если мы будем жить им с верой и любовью, изольются сила и импульс для миссионерской деятельности. Жить в братстве, ограничивая его лишь собственным закрытым кругом общения, это значит угашать Духа: ведь Дух дарит нам братскую сплоченность именно для того, чтобы возвещать всем и каждому, что Иисус Христос – это мир наш, что в Нём упраздняются все разделения, что только в Нём одном спасение и всякого отдельного человека, и всякого народа.

Для того, чтобы жить полнотой миссионерской деятельности, существует одно обязательное условие: молитва, молитва горячая и неустанная, согласно учению Иисуса, звучащему также и в сегодняшнем Евангелии, в коем Он рассказывает притчу «о том, что нужно всегда молиться и не унывать» (Лк 18,1). Молитва – это первая поддержка миссионерам со стороны народа Божия, молитва, исполненная любви и благодарения за возложенную на них обязанность проповедовать и дарить свет и благодать Евангелия тем людям, кто их пока еще не получил. Сегодня самое время, чтобы спросить самих себя: а я молюсь за миссионеров? А я молюсь за тех, кто отправляется в далекие страны, чтобы там свидетельствовать Слово Божие? Задумаемся об этом. И пусть Мария, Матерь всех народов, ежедневно сопровождает и защищает миссионеров Евангелия.

Перевод «Сибирской католической газеты»