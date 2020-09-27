Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 26-е Рядовое воскресенье. 27 сентября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

У меня на родине говорят: «иметь на лице хорошую мину в плохую погоду». Вот с этой хорошей миной на лице я и говорю вам: здравствуйте!



Своей проповедью о Царстве Божьем Иисус противостоит благочестию, которое непосредственно не затрагивает саму реальную жизнь человека, оставляет бесчувственной совесть, не делает ее чуткой перед лицом необходимого выбора между добром и злом. Об этом свидетельствует притча о двух сыновьях, прозвучавшая в Евангелии от Матфея (Мф 21,28-32). На предложение отца пойти и поработать в винограднике один из его сыновей импульсивно отвечает: «Нет, я не пойду», но затем раскаивается и всё-таки идет. Другой же сын мгновенно отвечает согласием: «Да-да, папа», но на деле ничего не делает и никуда не идет. Послушание Богу заключается не в том, чтобы говорить «да» или «нет», а в том, чтобы действовать, возделывать виноградник, делать реальным Царство Божие, творить добро. На этом простом примере Иисус демонстрирует Свое желание преодолеть те рамки религиозного благочестия, которое сводится к одним лишь внешним привычным практикам, по существу не затрагивающим реальную жизнь, не влияющим на наши отношения с людьми. Такое поверхностное благочестие является ритуализмом в самом негативном значении этого слова.

Носителями и выразителями данной «декорации благочестия», которую Иисус явно не одобряет, в то время были «первосвященники и старейшины народа» (Мф 21,23), и их, по словам Господа, в Царстве Божьем предварят «мытари и блудницы» (Мф 21,31). Иисус говорит им: «Мытари (т.е. грешники) и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Конечно, нам не следует думать, будто те, кто не исполняют Божиих заповедей и пренебрегают моралью, кто говорят «а чем же это ходящие в церковь лучше нас?», поступают хорошо. Не в этом состоит учение Иисуса. Иисус указывает на мытарей и блудниц не как на образцы жизни, а как на «лиц, отмеченных благодатью». И я хотел бы особо выделить это понятие – «благодать». Благодать. Потому что обращение – это всегда благодать. Благодать, которую Бог предлагает каждому человеку, кто готов открыться навстречу Ему, кто обращается к Нему. И в самом деле, многие мытари и блудницы, услышав проповедь Иисуса, раскаялись и изменили свою жизнь. Давайте вспомним в этой связи того же Матфея. Святой Матфей, который был сборщиком податей для римлян, предателем своей родины.



В сегодняшнем Евангелии тот, кого ставят в пример, получает одобрение не потому, что он сказал отцу «нет», а потому, что он после покаялся и сказал «да» самой своей жизнью. Бог предельно терпелив по отношению к каждому из нас: Он не устает взывать к нам; Он не оставляет нас в покое даже услышав наше «нет», но при этом никак не посягает на нашу свободу, разрешает нам отдаляться от Себя и совершать ошибки. Как это замечательно, размышлять о долготерпении Божием! Господь постоянно ожидает нас; Он всегда рядом с нами, чтобы помогать нам, но Он при этом уважает нашу свободу. И он с нетерпением ожидает нашего «да», чтобы вновь заключить нас в Свои отцовские объятия и излить на нас Свою безграничную любовь. Вера в Бога требует от нас ежедневно выбирать добро, а не зло; истину, а не ложь; любовь к ближнему, а не эгоизм. И те, кто сделают такой выбор, даже если они прежде были грешниками, займут первые места в Царствии Небесном, в котором об одном обратившемся грешнике радуются больше, чем о девяноста девяти праведниках не имеющих нужды в покаянии (ср. Лк 15,7).

Но обращение, внутреннее преображение – это целый процесс, процесс, который очищает нас от чуждых подлинной нравственности отложений. И это порой болезненный процесс, ибо путь святости невозможен без жертвы, без духовной борьбы. Это постоянная битва за торжество добра; это непрестанные усилия, чтобы не впасть в искушение; это готовность делать со своей стороны всё, что в наших силах, чтобы стяжать в своем сердце дух мира и приобщиться к радости евангельских блаженств. Сегодняшнее Евангельское чтение посвящено тому образу христианской жизни, который состоит не из мечтаний и прекраснодушных устремлений, а из конкретных обязательств, имеющих своей целью еще большее послушание Божьей воле, еще более всеобъемлющую любовь к нашим братьям и сестрам. Между тем, любой, даже самый маленький шажок по этому пути не может быть сделан без помощи благодати. Обращение – это та благодать, о которой мы постоянно должны просить: “Господи, дай мне благодать для самосовершенствования. Дай мне благодать, чтобы стать добрым христианином».



И да поможет нам Пресвятая Дева Мария оставаться неизменно послушными внушениям Святого Духа. Ведь Он – Тот, кто смягчает черствость наших сердец и приводит их к покаянию, чтобы мы таким образом смогли обрести обещанные Иисусом жизнь и спасение.

Перевод «Сибирской католической газеты»