СКР отказался возбуждать дело на уфимского художника — автора икон в стиле аниме

Следователь башкирского управления СКР не нашел состава преступления в действиях уфимского художника Фаиля Ягофарова — администратора группы в социальной сети «В контакте», где публиковались изображения христианских икон в стиле аниме, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на «Коммерсантъ».

В возбуждении уголовного дела было отказано, сообщил представитель правозащитной организации «Агора» Алексей Бушмаков. Доследственная проверка в отношении художника проводилась с февраля на признаки действий, предусмотренных статьей «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (ст. 148 УК РФ), больше известной как оскорбление религиозных чувств верующих. Фаиль Ягофаров стал участником сообщества художников в 2014 году, его создатели присвоили ему статус модератора.

«Ничего оскорбительного в публикуемых там изображениях он не видел. Технической возможности удалить или переименовать группу у него не было, так как ее создал другой человек, подтвердили следователи»,— сообщил Алексей Бушмаков.

По словам правозащитника, материалы в СКР передавала полиция. Следователь, проводивший проверку, признал недопустимыми доказательства, приобщенные к делу сотрудниками МВД, в том числе потому, что специалиста, проводившего религиоведческое исследование, не предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела сообщается, что «не получено сведений о наличии прямого умысла … на оскорбление религиозных чувств верующих, что является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления»,— сообщил Алексей Бушмаков агентству РАПСИ.

Сюжет о необходимости проверить действия художника на признаки оскорбления чувств верующих в середине февраля первым дал телеканал «Россия-Башкортостан». Корреспондент программы «Вести-Башкортостан» Анвар Аслямов подготовил сюжет под названием «Аниме-иконы оскорбляют чувства верующих в Башкирии». В нем сообщалось о разгорающемся в регионе «религиозном скандале», «причастным» к которому является местный художник. В сюжете приводилось мнение иерея Дионисия Лобанова, который, как сообщалось, узнал об аниме-иконах «от прихожан». Священнослужитель в сюжете делает предположение о «невежестве» авторов таких работ, а корреспондент — о том, что они не подозревают «греховность» такого искусства и не осознают грозящей за такое творчество уголовной ответственности.