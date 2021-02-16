Скончался священник Ференц Ялич – жертва гонений аргентинской хунты. Его имя тщетно пытались использовать в обвинениях против Папы Франциска

Венгерский священник-иезуит Ференц (Франсиско) Ялич, который подвергался гонениям со стороны военной хунты в Аргентине в 1976 году, скончался 13 февраля в возрасте 93 лет. Последние годы отец Ялич жил в доме престарелых в Будапеште. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Его имя – наряду с именем его собрата по Ордену Орландо Йорио – использовалось в кампании против нынешнего Папы Франциска, которого обвиняли в сотрудничестве с хунтой. Впоследствии эти обвинения были опровергнуты, а сам Ялич неоднократно заявлял, что Хорхе Бергольо невиновен в тех мучениях, которые выпали на его долю.

Автором обвинений в адрес Папы Бергольо, который в 1970-е годы возглавлял иезуитскую провинцию Аргентины, стал аргентинский журналист и писатель Орасио Вербицки, который в тот же период сотрудничал с вооруженными силами своей страны. Вербицки утверждал, что похищение и последующие пытки Ялича и Йорио стали возможны благодаря тому, что руководство Ордена иезуитов в лице провинциального настоятеля Бергольо отказалось их защитить. Марио Бергольо, который на момент данной публикации уже был архиепископом Буэнос-Айреса, отверг эти обвинения. Впоследствии стало известно, что напротив, будущий Папа прилагал огромные усилия к освобождению своих собратьев по Ордену.

После того как 13 марта 2013 года кардинал Бергольо был избран Римским Папой, Вербицки снова стал озвучивать свои обвинения. Но на этот таз за честь Понтифика вступился известный аргентинский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Адольфо Перес Эскивель. Сам отец Ялич, служивший в то время в Германии, неоднократно опровергал обвинения в адрес Бергольо. «Утверждения о том, что наше задержание было спровоцировано отцом Бергольо, не соответствует действительности», – заявлял венгерский священник.

Сподвижник Ялича аргентинец Орландо Йорио скончался в 2000 году. Иезуиты Ялич и Йорио, принимавшие активное участие в социальном служении и жившие в одном из бедных кварталов столицы, были похищены представителями печально известной «Механической школы» ВМФ Аргентины, под крышей которой действовал подпольный центр физической расправы с противниками хунты. Они провели в заточении пять месяцев. Выйдя на свободу, Ференц Ялич в 1978 году переехал в Германию, а последние годы жизни провел в своем родном Будапеште. Священник-иезуит основал школу молитвы, основанную на учении преподобных отцов-пустынников, и считается одним из наиболее известных духовных наставников наших дней.