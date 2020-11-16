Скончался польский кардинал Гульбинович

Кардинал на покое Вроцлавской архиепархии недавно подвергся каноническим санкциям со стороны Святейшего Престола за растление малолетних и другие преступления.

16 ноября Епископская конференции Польши сообщила о кончине кардинала Хенрика Романа Гульбиновича, 1923 года рождения, архиепископа на покое Вроцлавской архиепархии, которой он руководил с 1976 по 2004 год.

Десять дней назад иерарх был подвергнут взыскательным мерам вследствие злоупотреблений, совершённых им в прошлом. Кардинал Гульбинович был обвинён в домогательствах, гомосексуальных действиях и сотрудничестве с тогдашней Службой безопасности. В частности, санкции в его отношении включали «запрет на участие в любых публичных богослужениях или собраниях, запрет на использование епископских знаков отличия, лишение привилегии отпевания в кафедральном соборе и погребения в соборе. Кроме того, кардинал Гульбинович был обязан выплатить соответствующую сумму денег в виде пожертвования на деятельность Фонда во имя святого Иосифа, учреждённого Конференцией польского епископата для поддержки деятельности Церкви в пользу жертв сексуального насилия, для психологической помощи, а также обучения лиц, ответственных за защиту несовершеннолетних.

Со смертью 97-летнего Хенрика Гульбиновича, который не был избирателем, Коллегия кардиналов насчитывает 216 иерархов, из которых 119 избирателя и 97 без права голоса.



Источник: Vatican News