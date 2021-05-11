Скончался о. Александр Хмельницкий, главный редактор журнала «Истина и жизнь»

Монах Ордена проповедников (доминиканцев) священник Александр Хмельницкий скончался 9 мая на 80-м году жизни, сообщает Благовест-инфо.

Доминиканец, создатель общины «Духовный диалог», главный редактор журнала «Истина и жизнь», настоятель прихода Фатимской Божией Матери в Москве, тайный католик, переводчик, журналист, духовный отец сотен московских католиков, отец Александр родился в Москве 21 февраля 1942 года, вырос в обычной семье, в которой не было никакой религиозной традиции. Он принес вечные обеты в Доминиканском ордене с монашеским именем Раймонд и был рукоположен в священники в 1989 году.

«В России существовала женская доминиканская община Анны Абрикосовой. Она была основана ею еще в начале века, это был третий орден, регулярный – они жили по уставу, общиной, но ходили на работу, как все. Муж Абрикосовой стал греко-католическим священником. В середине 20-х годов начались аресты, ссылки. Но тем не менее, некоторые сестры выжили, пронесли эту традицию, духовность через все лагеря и ссылки. Одна из них, сестра Екатерина, жила в Москве. Так возник интерес», – рассказывал о своем религиозном выборе о. Александр в интервью порталу proCatholik.ru.

В 1990-2008 годах отец Александр был главным редактором журнала и издательства «Истина и жизнь». Доминиканцы – орден проповедников, но священник понимал это достаточно широко. «Издательская деятельность – тоже своего рода проповедь», – говорил он, подчеркивая, что журнал – главная часть его служения.

В 1991-2001 годах отец Александр служил настоятелем прихода Божией Матери Фатимской в Москве.

В 2008-2009 исполнял обязанности директора Информационной службы Архиепархии.

С 2009 года находился на покое.

О времени и месте отпевания и погребения отца Александра будет сообщено дополнительно, пишет сайт Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве.