Скончался итальянский кардинал Анджело Амато. В 2008-2018 гг. он возглавлял Конгрегацию канонизации святых

Итальянский кардинал Анджело Амато, почетный префект Конгрегации по канонизации святых, салезианец, скончался 31 декабря в Риме в возрасте 86 лет, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Vatican News.

В телеграмме соболезнований на имя о. Стефано Мартольо, викария главного настоятеля Общества св. Франциска Сальского, Папа Франциск выразил духовную близость собратьям новопреставленного иерарха по монашескому институту, а также его родственникам.

«Я благодарю Бога за вдохновляющее свидетельство этого духовного сына святого Иоанна Боско, который на протяжении долгих лет с чуткостью и великодушием посвящал себя Евангелию и Церкви, – пишет Папа. – Я вспоминаю его священнический дух и богословскую подготовленность, с которыми он служил Святейшему Престолу, особенно в Департаменте вероучения и Департаменте по прославлению святых. Заверяю Вас в заупокойных молитвах об этом добром и бдительном слуге, верном своему девизу Sufficit gratia Mea («Довольно для тебя благодати Моей»); даже в последний период, отмеченный страданиями, он предавал себя благости Небесного Отца».

Папа Франциск уповает, что «в сопровождении Марии — Помощницы христиан, святых и блаженных, которых он привёл к славе алтарей», новопреставленный кардинал будет принят на вечную небесную трапезу. В конце телеграммы Святейший Отец преподаёт апостольское благословение всем, кто скорбит о кончине Анджело Амато.

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Анджело Амато родился в 1938 в Мольфетте (Италия). Был рукоположен во священника 22 декабря 1967 года, стал членом салезианцев Святого Дона Боско. Учился в Папском Салезианском университете. В 1978 – 1979 годах Амато занимался исследовательской работой в Салониках в православном монастыре Влатадон, сообщают сетевые источники.

19 декабря 2002 года Папа Иоанн Павел II назначил Амато секретарём Конгрегации вероучения и титулярным епископом Силы. Его хиротонию возглавил 6 января 2003 года Папа Иоанн Павел II.

С 2008 по 2018 год Амато служил префектом Конгрегации канонизации святых, в 2010 Папой Бенедиктом XVI возведен в кардинальское достоинство. С 2018 года пребывал на покое.