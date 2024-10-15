Скончался Бернар Тисье де Мальре, старейший епископ-лефеврист

Священническое братство св. Пия Х (FSSPX), объединяющее последователей епископа-традиционалиста Марселя Лефевра, сообщило о смерти одного из своих иерархов. 79-летний епископ Бернар Тисье де Мальре скончался 8 октября в больнице швейцарского города Мартиньи, куда он был доставлен 28 сентября. Пожилой прелат упал с лестницы в семинарии лефевристов в Эконе, у него был проломлен череп, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на Cath.ch.

Тисье де Мальре был одним из ближайших соратников Лефевра и его биографом. В 1988 году, чувствуя приближение смерти, Лефевр рукоположил его и трёх других священников, не признавших решения II Ватиканского собора, во епископы. Поскольку хиротония состоялась без согласия Папы Римского, сам Лефевр, сослуживший ему бразильский епископ Антониу ди Кастро Майер и четверо новых епископов были отлучены от Католической Церкви и считались схизматиками вплоть до 2009 года, когда Бенедикт XVI снял с них отлучение.

Бернар Тисье де Мальре родился 14 сентября 1945 года в Верхней Савойе (Франция). В 1969-м поступил в семинарию FSSPX и в 1975-м стал одним из первых священников традиционалистского братства, рукоположенным Лефевром.

Будучи одним из самых близких к Лефевру людей, Тисье де Мальре занимал ряд руководящих постов в FSSPX: в 1978–1983 гг. он руководил семинарией, в 1974–1979 и 1984–1996 гг. был генеральным секретарем братства.

30 июня архиепископ Лефевр совершил епископские хиротонии 42-летнего Тисье, 30-летнего швейцарца Бернара Фелле (нынешнего главы FSSPX), 31-летнего аргентинца Альфонсо де Галарреты и 48-летнего британца Ричарда Уильямсона.

В 2012 году Ульямсон, получивший скандальную известность из-за своих антисемитских высказываний, был исключен из FSSPX, и Тисье стал старшим по возрасту епископом-лефевристом.

С его смертью у лефевристов остаются всего два епископа, что ставит на повестку дня вопрос о рукоположении новых иерархов.