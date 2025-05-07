Сикстинская капелла готова к выборам 267-го Епископа Рима (+ ФОТО)

Сегодня, 7 мая 2025 года, в Сикстинской капелле начнётся конклав, на котором кардиналы-выборщики выберут 267-го преемника Святого Петра. Накануне директор Музеев Ватикана Барбара Ятта выступила с презентацией, в которой рассказала об уникальном наследии этой часовни.

«Сикстинская капелла представляет собой уникальную ценность. Это место является не только произведением искусства, но и свидетельством взаимосвязи человека и бесконечности», — отметила Барбара Ятта. По её словам, часовня также является «символическим местом христианской веры, визуальным катехизисом».



Уникальная ценность и свидетельство взаимосвязи человека и бесконечности

Часовня была специально оборудована для конклава: стулья из вишневого дерева с именами кардиналов, столы из необработанного дерева, покрытые бежево-бордовой тканью. Пол выстлан деревянной конструкцией, покрытой бежевым полотном и поднятой на высоту 50-60 сантиметров от земли. Перед алтарем — прямо под «Страшным судом» Микеланджело — стоит стол с деревянной урной для сбора бюллетеней и кафедра с Евангелием для присяги кардиналов.

Согласно Конституции «Universi Dominici Gregis», принятой Иоанном Павлом II в 1996 году и обновленной Бенедиктом XVI, для избрания нового Папы требуется квалифицированное большинство в две трети голосов. Максимальное число кардиналов-выборщиков ограничено 120, хотя на данный момент право голоса имеют 135 кардиналов, и возможны исключения, как это бывало в прошлом.

Рясы будущего понтифика в так называемой «комнате слез» – ризнице Сикстинской капеллы



Один из древнейших ритуалов в мире

После каждого голосования результаты будут объявляться с помощью традиционной «дымовой пожарной сигнализации»: черный дым означает, что большинство не достигнуто, белый дым — что избран новый Папа. Для этого используется специальная цилиндрическая чугунная печь, которая установлена ​​в Капелле с 1939 года.

Кардиналы вписывают имя кандидата в бюллетени под фразой «Eligo in Summum Pontificem» («Избираю Верховным Понтификом»). Если один из кандидатов получает две трети голосов, декан или вице-декан Коллегии кардиналов спрашивает избранного: «Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?» («Принимаете ли вы каноническое избрание вас Верховным Понтификом?»), а затем: «Quo nomine vis vocari?» («Каким именем вы хотите, чтобы вас называли?»).

После окончания Конклава новый Понтифик переоденется в папское облачение в так называемой «комнате слез» — ризнице Сикстинской капеллы, а затем предстанет перед народом из Лоджии благословений собора Святого Петра, где кардинал-протодиакон возгласит «Habemus papam» («У нас есть Папа»), после чего новый Понтифик впервые примет участие в торжественном благословении «Urbi et Orbi».

Стулья для персонала, работающего во время конклава



Напоминание кардиналам-выборщикам, которые отдадут свой решающий голос за будущее Церкви

Архитектурное и художественное наследие Сикстинской капеллы, которая послужит фоном для этого исторического события, включает шедевры мирового значения. Часовня была построена по проекту архитектора Бачо Пантелли под руководством Джованнино де Дольче и имеет внушительные размеры: 40,9 метра в длину, 13,14 метра в ширину и 20,7 метра в высоту.

Настенные фрески, созданные между 1481 и 1483 годами по приказу Папы Сикста IV, являются творениями таких мастеров, как Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и Синьорелли. Свод и «Страшный суд», выполненные Микеланджело в 1508–1512 и 1536–1541 годах, являются вершиной мирового искусства и одновременно моральным напоминанием кардиналам, которые будут голосовать под этими шедеврами, об их ответственности перед Богом и Церковью.



По материалам Vatican News

(Фото: Vatican Media)