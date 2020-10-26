Семья в эпоху COVID-19 проявила свой глубокий потенциал, оставаясь местом стабильности

«Несмотря на все нападки, благодаря своей внутренней силе семья по-прежнему является опорой: для функции семьи не существует никаких заменителей или эквивалентов»: об этом заявил монсеньор Винченцо Палья, президент Папской академии защиты жизни, обращаясь к делегатам отделов душепопечения о семьях от разных епархий Колумбии.

Иерарх выступал в ходе онлайн-конференции на тему «Семья во времена пандемии и после пандемии».

«Перед лицом COVID-19 именно семья, со всеми ее слабостями, становится местом прибежища и стабильности, — отметил прелат. – Период пандемии ясно показал, что семья – это уникальная общественная структура». В мире, где любой выбор стал временным, семья остается местом сильных связей, глубоко влияющих на жизнь отдельных ее членов.

Монсеньор Палья считает, что Церковь также должна обрести черты семьи. Сегодня – констатировал иерарх – мы наблюдаем разрыв между семьями и христианской общиной. Современные семьи «нецерковны», они замкнуты в себе, в то время как церковные общины «несемейны» и излишне «бюрократичны».

«Я думаю, — сказал президент Папской академии защиты жизни, — что для пастырства решающее значение имеет поиск того, что я назвал бы семейным братством»: речь идет не только о душепопечении о семьях, но о том, чтобы переосмыслить всю пастырскую работу Церкви в «семейной» перспективе.



Источник: Vatican News