Семь лет тому назад Папа Бенедикт XVI заявил о завершении своего понтификата

«Неоднократно проводя перед Богом испытание совести, я убедился в том, что, учитывая преклонный возраст, мои силы уже недостаточны для надлежащего осуществления служения Святого Петра. Я в полной мере осознаю, что это служение, ради его духовной сущности, должно осуществляться не только через дела и слова, но и в неменьшей степени – страдая и молясь. Однако в современном мире, который быстро меняется и имеет дело с вопросами большой важности, касающимися жизни в вере, для того, чтобы управлять Ладьей Святого Петра и возвещать Евангелие, необходимы как физические, так и духовные силы, а эти силы в последние месяцы у меня в значительной мере иссякли, так что я вынужден констатировать свою неспособность должным образом выполнять порученное мне служение. Поэтому, вполне понимая всю серьезность этого шага, я совершенно добровольно заявляю о том, что слагаю с себя служение Епископа Рима».

Семь лет назад, 11 февраля 2013 года, в день, в который в Ватикане отмечается государственный праздник – очередная годовщина подписания Латеранских соглашений с Италией, благодаря которым возникло само Государство-Град Ватикан, мир облетела нежданная и шокирующая весть – в ходе встречи с кардиналами Папа Римский Бенедикт XVI сообщил о своем отречении от Престола Святого Петра. Миновало пять столетий с тех пор, как Римский Епископ в последний раз добровольно покидал Кафедру Петрову, а потому для большинства верных происходящее казалось чем-то немыслимым, хотя лица, близко знавшие Папу Бенедикта XVI, понимали, что его решению предшествовали долгие молитвы, размышления и вопрошания Святого Духа, а данные им пояснения относительно этого незаурядного поступка были абсолютно адекватными и четкими. На прощание уходящий на покой Понтифик подчеркнул, что отныне будет вести скрытую от глаз мира жизнь, но продолжит служить Церкви своей молитвой. Вместе с тем, как показало время, Папа на покое отнюдь не лишен общения, в том числе и со своим Преемником. Он ведет обычную для набожного человека преклонных лет жизнь: молится, размышляет, читает, отвечает на на полученные письма, беседует с близкими людьми. Особые отношения связывают его с Папой Франциском, которому он в последний день своего понтификата обещал «безусловное уважение и послушание».

По материалам Vatican News