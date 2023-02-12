Сбор средств для пострадавших от землетрясения в Сирии

Помощь будет передана сирийским христианам, а через них — всему населению пострадавших мухафаз, передает Vatican News.

Община Святого Эгидия выразила удовлетворение в связи с решением правительства США временно снять некоторые санкции, наложенные на Сирию, а также объявлением о первом пакете помощи жертвам разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.

В то время как продолжает расти число погибших, а условия существования выживших становятся все тяжелее, католическая община выражает надежду на «солидарный ответ со стороны других стран и всего международного сообщества».

Община Святого Эгидия объявила сбор пожертвований для поддержки – посредством христианских общин – всего населения Халеба и Идлиба.

***

По последним данным (на 12 февраля 2023 года):

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 29 605 человек (власти страны).

В результате землетрясения в Сирии погибли 8,5 тысячи человек (ВОЗ).