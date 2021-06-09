Санкт-Петербург: репортаж о выставке, посвященной Обществу Иисуса (ФОТО)

3 июня 2021 года, менее чем через две недели после официального начала Юбилейного игнатианского года в Памплоне и во всем мире, в Российском государственном музее истории религии (Санкт-Петербург) открылась выставка под названием «Ad maiorem Dei gloriam! К вящей славе Божьей! К юбилейным торжествам ордена иезуитов». Выставка посвящена жизни и апостольской деятельности Общества Иисуса в прошлом и в наши дни, от его славных дней в Российской Империи до более скромного присутствия сегодня.

Директор Культурного центра “Иниго” в Новосибирске о. Янез Север, SJ, был приглашен музеем представлять Общество Иисуса на открытии выставки. Он поделился своими впечатлениями и фотографиями:

— В экспозиции и соответствующем каталоге представлен богатый ассортимент церковных артефактов, литографий, фотографий и видеозаписей, хранившихся на складах музея с советских времен, когда музей назывался «Государственный музей атеизма и религии».

Особо следует отметить множество книг и публикаций, которые принадлежали иезуитским коллегиям в Полоцке, Вильнюсе и других городах Российской империи во время всемирного запрета Общества Иисуса до изгнания иезуитов из России в 1815 году. Посетители выставки могут увидеть более 200 картин, которые в виде цветных отпечатков и на цифровых дисплеях представляют последние 30 лет существования ордена в России как «Независимого региона Общества Иисуса».

Большой интерес представляют современные иезуиты: Папа Франциск; кардинал Сигитас Тамкявичюс из Литвы, много лет проведший в Сибири в качестве политического заключенного; епископ Иосиф Верт, один из трех первых епископов, рукоположенных в 1991 году после восстановления официальных структур Церкви в тогдашнем Советском Союзе; и покойный Мигель Арранц, который в России хорошо известен своими работами и сотрудничеством с Ленинградской Православной Академией в советские времена и считается всемирно известным экспертом по литургии восточного обряда.

Выставка продлится до 12 сентября 2021 года.



Источник: Общество Иисуса – Иезуиты в России и СНГ