Санкт-Петербург: Институт теологии открылся в СПбГУ

В Санкт-Петербургском государственном университете создан Институт теологии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Институт теологии СПбГУ призван стать новой площадкой научно-методического взаимодействия преподавателей вузов, реализующих образовательные программы по теологии православия и других традиционных религий России», — говорится в сообщении.

Ректор Николай Кропачев и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий подписали соглашение, которое предусматривает участие представителей епархии в работе совета образовательной программы и учебно-методической комиссии по направлению «Теология». Представители СПбГУ в свою очередь будут включаться в работу епархиальных структур в качестве экспертов и лекторов.

Уточняется, что при создании университета в 1724 году одним из первых факультетов был теологический. «Тот факт, что сегодня мы снова начали преподавать теологию, подтверждает, что спустя почти 300 лет мы возвращаемся к истокам», — цитирует Кропачева пресс-служба.

Теология приобрела в России статус научной дисциплины в 2015 году. В 2021 году приказом Министерства науки и высшего образования включена в новую номенклатуру научных специальностей.

Фото: пресс-служба СПбГУ