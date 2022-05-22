Самому популярному католическому журналу Италии исполнилось 90 лет (+ ФОТО)

«Самому популярному католическому журналу Италии исполняется 90 лет, как много повидавшей, исполненной мудрости доброй бабушке»: с такими словами 21 мая Епископ Рима обратился к сотрудникам еженедельного издания Famiglia Cristiana («Христианская семья»), передает русская служба Vatican News.

Редакция журнала Famiglia Cristiana

На частной аудиенции в Ватикане Папа напомнил об апостольском духе блаженного о. Джакомо Альберионе: «Он представлял себе журнал, способный предложить семьям христианский взгляд на реальность, текущие события, великие темы мира и Церкви». В этом проекте блаженный задействовал всех членов «Семейства св. Павла»: священников, монашествующих и мирян, в сотрудничестве с журналистами и экспертами.

По словам Папы, «истинным достоянием журнала» являются его читатели, с которыми руководство, редакция и журналисты всегда поддерживали тесный контакт; эти отношения должны укрепляться в условиях «нынешней цифровой трансформации». Святейший Отец призвал сотрудников журнала активно участвовать в современной культуре, служа всему Народу Божьему, особенно жителям современных окраин. Сегодня особо злободневны две темы: братство и целостная экология, отметил Папа; нашим ответом должен быть диалог и внимание к собеседнику для укрепления отношений с ним, потому что подлинная коммуникация требует выхода за пределы собственного взгляда или предубеждений.

Каждый христианский журналист должен всегда обращаться к корням Евангелия и черпать силы из его извечной новизны, послания и миссии: это позволит смело провозглашать Евангелие, ведь «мир нуждается в Иисусе Христе, Пути, Истине и Жизни», подчеркнул Святейший Отец и преподал гостям апостольское благословение.