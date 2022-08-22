Сестра Стефания Кузнецова CSSE навечно обручилась со Христом (+ ФОТО)

21 августа 2022 года сестра М. Стефания Кузнецова CSSE из Конгрегации Сестер Святой Елизаветы принесла свои вечные монашеские обеты. Обряд состоялся во время воскресной Мессы в новосибирском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, окормляемом отцами-францисканцами.

Евхаристии предстоял отец Птоломеуш Кучмик OFM, настоятель родного для сестры Стефании прихода в Смоленске. Ему сослужили настоятель местного прихода отец Виталий Костюк OFM, настоятель францисканской Крестовоздвиженской обители отец Коррадо Трабукки OFM, отец Канизий Конкол OFM и эконом Преображенской епархии отец Александр Деппершмидт.

Помимо сестёр-елизаветок, несущих служение в Новосибирске, на этот праздник приехали также настоятельницы из других общин России и Казахстана.

В слове проповеди отец Александр Деппершмидт сравнил обряд приношения обетов со свадебным обручением. В обоих случаях женщина добровольно соглашается уже не для себя жить, но для других и Другого. А сразу после проповеди сестра Стефания вложила свои вечные обеты послушания, целомудрия и бедности в руки региональной настоятельницы сестры Каролины Краевской CSSE. Как видимый знак этого события она получила обручальное кольцо, как это принято во многих монашеских конгрегациях.

Подготовка к полному посвящению себя Богу в Конгрегации Сестер Святой Елизаветы включает несколько этапов: аспирантура, постулат, новициат, юниорат. Период временных обетов, имеющий название юниорат (он обычно длится пять лет), завершается принесением обетов вечных. Но, разумеется, духовная формация сестры-монахини на этом не заканчивается, а продолжается всю последующую жизнь, ради углубления призвания и совершенствования в радостном, самоотверженном, верном служении Господу вплоть до последней встречи с Ним.

Мы желаем сестре Стефании сил, терпения, постоянства и, конечно же, обильного Божьего благословения на этом пути!

(фото — Елизаветки)