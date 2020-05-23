С 1 июня Музеи Ватикана возобновят приём посетителей

С 1 июня, после почти трехмесячного перерыва, можно будет снова посетить Музеи Ватикана. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Возобновление работы будет сопровождаться специальными мерами санитарного контроля, соблюдением гигиенических правил и безопасного расстояния. Всем посетителям музеев будут измерять температуру; доступ в помещения возможен только при наличии защитной маски. На протяжении всего времени работы для посетителей в музеях будет действовать медпункт, организованный Управлением здравоохранения и гигиены Ватикана при сотрудничестве Итальянских обществ милосердия. Чтобы упорядочить поток посетителей, предварительное бронирование будет обязательным: время посещения можно выбрать на веб-сайте музеев www.museivaticani.va. На протяжении всей чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, не будет взиматься сбор за предварительную продажу, обычно составляющий 4 евро на человека.

Папские коллекции будут доступны с понедельника по пятницу с 10 до 20 часов (вход посетителей прекращается в 18 часов), а в пятницу и субботу – с 10 до 22 часов (вход до 20 часов). В пятницу и субботу визит можно будет сочетать с аперитивом во Дворе сосновой шишки (по предварительной записи). Традиционный бесплатный доступ в Ватиканские музеи (в последнее воскресенье каждого месяца) временно приостановлен.

Можно будет заказать обзорный тур по Садам Ватикана на открытом микроавтобусе. Кроме того, для посетителей откроются и Папские виллы в Кастель Гандольфо. До окончания чрезвычайной ситуации летнюю резиденцию Папы Римского и сады можно будет осмотреть только по субботам и воскресеньям с 10 до 18 часов (вход прекращается в 17 часов). Виллы откроются уже 6 июня. До окончания чрезвычайной ситуации прекращено движение специального поезда из Града Ватикан в Кастель Гандольфо.