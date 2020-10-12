Христианские церкви Британии призывают правительство простить долги беднейшим слоям населения

Ряд христианских церквей Британии призывает правительство простить долги беднейшим слоям населения, как того требует ветхозаветное правило Субботнего года, поскольку многие лишились работы и последних средств в связи с эпидемией коронавируса и жестким карантином.

Представители Союза баптистов Великобритании, национальной пресвитерианской Церкви Шотландии, Методистской церкви, Объединенной реформатской Церкви и организации «Церковные действия в борьбе с бедностью» (Church Action on Poverty) создали коалицию «Прощение долгов» (Reset the Debt). Христианские активисты напоминают, что из-за пандемии уже около шести миллионов человек в Великобритании не в состоянии выплачивать арендную плату за квартиры, муниципальный налог и другие коммунальные платежи, а каждый пятый британец уже накопил долги на покупку предметов первой необходимости – главным образом, продуктов питания.

Коалиция указывает также, что сильнее всего пострадали от потери работы и «похолодания экономического климата» малообеспеченные семьи, занятая молодежь, и общины BAME (черные и цветные меньшинства). Преподобный Ричард Тил (Richard Teal), президент Методистской конференции, говорит, что списание долга «вернет стабильность» обществу и откроет «свет в конце тоннеля»» для миллионов британцев, борющихся за выживание. О малообеспеченных, по его словам, «нельзя забывать, поскольку нас ждет впереди трудная зима». «Наш призыв идет от имени безмолвных нуждающихся, которые наши церковные общины видят по всей стране, – подчеркивает Тил. – На карантине очень многие тратят последние деньги на пропитание семей, а на коммунальные счета и аренду им уже не остается денег. В первую очередь от вируса и карантина страдают семьи с низким уровнем дохода, и реакция общества на их беды должна быть сострадательной и справедливой».

Церкви вдохновляются в этом своем движении ветхозаветной концепцией Субботнего года, когда Господь велит прощать долги. Согласно Библии, каждый седьмой субботний год следует оставлять землю под паром и прощать долги (Исх. 23:10–11; Лев. 25:1–7, 18–22; Втор. 15:1–11) – подобно тому, как Господь почил на седьмой день после шестидневных трудов по сотворению мира. «Как христиане, мы рассматриваем Субботний или юбилейный год как нечто большее, чем просто экономическое деяние, – говорит Рэйчел Лэмпард, руководитель Группы четырех Церквей по общественным вопросам. – Правило прощения долга позволяет восстановить и перезапустить отношения в обществе, сбалансировать общины и восстановить достоинство людей и благополучие, которое Бог желает каждому. Вот почему мы просим канцлера создать юбилейный фонд, чтобы выплатить и списать долги пострадавших от вируса и карантина. Вирус Covid-19, быть может, послан нам, чтобы показать, что все мы гораздо больше зависим друг от друга, чем думали в своей гордыне. Без субботнего прощения долга те, кто уже не способен его нести, будут сломлены тяжким финансовым бременем».

Преподобный Дэйв Уорнок недавно открыл службу долговых консультаций в одном из пяти храмов в районе Уайтеншоу близ аэропорта, где многие потеряли работу из-за прекращения полетов во время пандемии. Служба помогает нуждающимся не только советами, но и продуктами питания: каждый храм доставляет около 10 продуктовых наборов местным беднякам ежедневно.

«Последние несколько месяцев были достаточно тяжелыми для всех нас, но для тех семей, которые потеряли доход и живут под бременем долга и угрозой выселения, давление просто невыносимо, – говорит Найл Купер, директор организации «Церковные действия в борьбе с бедностью». – Эти семьи просто не смогут выжить в тяжкие зимние месяцы, если с них не снять бремя невыплаченных долгов из-за карантина и безработицы».

Седмица.ру / Christian Today