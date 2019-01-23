Русская идентичность не нуждается в вере? Главные православные богослужения посещают лишь 2% граждан

Социологическая служба Левада-Центр опубликовала опрос граждан России, предметом которого стало изучение национальной идентичности и гордости. Согласно исследованию, только 9% россиян связывают национальную идентичность с верой предков. Наибольший показатель (53%) пришелся на ответ, согласно которому россиян делает единой нацией общее историческое прошлое.

«Несмотря на событийный контекст 2018 года (церковный раскол на Украине), который сопровождал опросы в этом году и гипотетически мог повлиять на общественное мнение, место религии в национальной идентификации за прошедший год осталось без изменений – только 9% ответили, что, думая о своем народе, они вспоминают о религии и вере», — говорится в пресс-релизе соцслужбы. У «воцерковленных» респондентов религиозный фактор оказался выше — 19%, хотя и «не вошел в первую пятерку наиболее популярных позиций, уступив истории, территории, природе и государству».

Напомним, в декабре 2018 года Левада-Центр выяснил, что 27% россиян ничего не слышали о церковном расколе в Украине. Согласно тому же опросу, 36% жителей нашей страны совершенно не беспокоит отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата. Социологи так сформулировали вопрос, что остается непонятным, имелась ли в виду история с автокефалией новосозданной Православной церкви Украины – или вообще ситуация, когда от украинского православия любой юрисдикции требуют доказать свою автономию от духовного центра в соседней стране. Вероятно, если бы перед респондентами поставили более конкретную задачу, результаты были бы еще более скромными. В любом случае, реакция российской общественности на события в церковной жизни соседней страны отражает интерес россиян к вопросам веры и православному единству. Заметим, что это относительное равнодушие наблюдается на фоне мощного освещения темы украинского раскола в общественно-политических телепередачах.

Даже сами представители Русской Православной Церкви признают, что подлинное участие в религиозной жизни отличает ничтожную долю граждан России. Так, недавно митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) заявил: «Наши люди представления не имеют ни о Священном Писании, ни о Священной истории, ни о подвигах наших святых соотечественников. Они не увязывают эти факты в единое целое».

Предчувствия не обманули Ростовского митрополита. Вскоре после того, как он раскритиковал равнодушных к духовным знаниям кубанцев, местный ресурс donnews.ru привел ошеломляющие статистические данные. По данным ГУ МВД по Ростовской области, в 2019 году рождественские богослужения посетили около 42 тыс. человек, то есть всего 1% населения региона. Такая же цифра фигурировала в отчетах полиции в 2018 году. В 2017 году рождественские богослужения в Ростовской области посетили около 50 тыс. человек, а максимальные показатели фиксировались в 2015 году – 80 тыс. человек. Таким образом, в регионе интерес к одному из главных христианских праздников упал вдвое за четыре года.

При этом в рождественских богослужениях в целом по стране приняло участие 2,6 млн человек. «Свыше 2,6 млн человек приняли участие в торжественных богослужениях, посвященных празднику Рождества Христова, которые прошли в ночь на 7 января более чем в 5,8 тыс. населенных пунктов на территории Российской Федерации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Исходя из последних данных об общей численности населения России (около 147 млн человек), это составляет менее 2% россиян. Разумеется, совсем другие цифры получаются у социологов, когда они формулируют вопрос о приверженности религиозным традициям в более общем виде. К участию в праздничном застолье, вероятно, готово подавляющее большинство жителей страны, называющей себя православной.

Особый случай – Крещение, которое россияне отмечают традиционным погружением в ледяные купели. «В ночь с 18 на 19 января в России состоялось около 9500 торжественных религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 2,4 млн человек», – сообщила Ирина Волк. Однако представитель МВД в своем заявлении не отделяет богослужения от погружений в иордань. Купания на морозе между тем многие священнослужители РПЦ оценивают скорее как молодеческую забаву, чем как религиозное действо. Подобных комментариев появилось особенно много в дни Крещения-2019, когда большинство участников купаний признавались СМИ, что ими движет отнюдь не благочестие.

Мы не располагаем полицейской статистикой о посещении менее торжественных богослужений, например воскресных литургий, и уж тем более обыденных служб. Если бы можно было отследить регулярную наполняемость храмов и получить эти сведения не от администрации церковных общин, а из государственных органов, можно было бы судить о реальной потребности россиян в религиозной практике. Однако позволим себе предположить, что эта цифра вряд ли превысит число тех, кто отправляется в храм единожды или дважды в год – на главные праздники.

Но вернемся к последнему опросу Левада-Центра. Как уже было сказано, важнейшим фактором, с которым россияне связывают свою идентичность и чувство национальной гордости, оказалось общее историческое прошлое. Из этого можно сделать несколько важных выводов о сущности нашей национальной идеи. Во-первых, понятие «русский» не следует отождествлять с понятием «православный христианин». Во-вторых, идентичность, основанная на политической и территориальной общности, важнее, чем религиозная и этническая принадлежность. Наши граждане гордятся, очевидно, в числе прочего советским периодом истории своей страны, который по определению невозможно связывать с христианской верой. Не самое последнее место, если не сказать – первое, в этом пантеоне памяти занимает Победа в Великой Отечественной войне.

Наконец, третье – и главное. Мировоззренческой и идеологической основой патриотизма подчас выступают те эпизоды национальной истории, которые выглядят неоднозначно с точки зрения христианской ортодоксии – революция 1917 года, победа большевизма в Гражданской войне и, как уже сказано, Победа над нацизмом. Часть церковной интеллигенции считает даже культ Победы 1945 года основой формируемой государством «гражданской религии», уводящей в сторону от универсальной христианской ортодоксии.

Отсюда неожиданный практический вывод: курс российских властей на формирование национальной идентичности и патриотизма, связанный со славным прошлым Отечества, в частности, Победой в Великой Отечественной войне, в свете опроса Левада-Центра представляется более целесообразным, чем углубление участия религиозных организаций в общественной и политической жизни.

Андрей Мельников

Ответственный редактор приложения «НГ-Религии»

Источник: «Независимая газета»