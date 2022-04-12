В крестном ходе у стен Колизея вместе с Папой Римским примут участие русская и украинская семьи

Ватиканский зал печати обнародовал тексты размышлений и молитв, которые в Страстную пятницу будут сопровождать 14 стояний Крестного пути: вечером 15 апреля Папа Франциск возглавит это традиционное богослужение в римском Колизее. Передает русская служба Vatican News.

В год, посвящённый размышлениям о семье в современном мире в свете апостольского увещания Amoris laetitia, Папа Франциск обратился к семьям и попросил их подготовить размышления и молитвенные воззвания для Крестного пути. У стен древнего Колизея в присутствии тысяч паломников прозвучат голоса семей из разных стран, которые поделятся своей повседневностью: радостью любви, проблемами совместной жизни, беспокойством за судьбу детей, страданиями из-за болезней и утраты близких, из-за вынужденной миграции и ужасов войны. Во время покаянного богослужения в центре итальянской столицы семьи – авторы текстов – будут по очереди нести процессионный крест. Своим жизненным опытом и свидетельством веры поделятся молодые супруги, семья миссионеров, пожилая бездетная пара, многодетная семья, семья ребёнка с инвалидностью, семья, управляющая семейным детским домом, семья с больной матерью, семья с приёмными детьми, вдова с детьми, семья, потерявшая ребенка, семья, воспитавшая священника и монахиню.

Во время XIII стояния, посвящённого размышлениям о смерти Иисуса на Голгофе, крест будут нести семьи украинки и россиянки; женщины живут в Италии около 20 лет и в настоящее время работают вместе в отделении паллиативной помощи, помогая пациентам, которым, на первый взгляд, уже ничем нельзя помочь. Однако можно облегчить боль, возвращая человеческое достоинство больному. Голоса этих женщин, каждый день обращённые к страдающим, выражают надежду на мир. В Страстную пятницу крест будет в руках у Ирины и Альбины – авторов этих размышлений:

«Смерть повсюду. Жизнь, похоже, теряет свою ценность. Всё меняется за несколько секунд. <…> Внезапно всё теряет ценность. Где же Ты, Господи? Где Ты скрываешься? Мы хотим вернуть себе прежнюю жизнь. Зачем всё это? <…> Мы просыпаемся утром, и мы счастливы всего лишь несколько секунд: потом сразу же вспоминаем, как тяжело будет примириться. Господи, где же Ты? Говори в тиши смерти и разделения, научи нас создавать мир, быть братьями и сёстрами, восстанавливать то, что хотели бы уничтожить бомбы».