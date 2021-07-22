РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты
Патриарх Кирилл утвердил итоговый документ X Общецерковного съезда по социальному служению, который, в частности, включает блок инициатив по улучшению демографии, сообщает «Интерфакс-религия».
Так, участники Съезда считают необходимым на уровне федерального закона предусмотреть запрет врачу и медицинскому работнику по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт, сказано в документе, опубликованном в среду 21 июля на сайте РПЦ.
Кроме того, предлагается поэтапно вывести аборты по желанию женщины из системы ОМС – сначала, по примеру Германии, для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию.
В РПЦ также предложили ввести в дополнение к уже существующим мерам поддержки единовременную выплату женщинам из федерального бюджета при достижении 12-й недели беременности. Также предлагается обеспечивать женщину ежемесячно пособием с 12-й недели беременности до момента возникновения права на получение пособия по беременности и родам.
Учитывая успешный опыт отдельных регионов России, Церковь предлагает ввести на федеральном уровне «коробку новорожденного» с набором предметов первой необходимости по уходу за ребенком. Также предложено увеличить размер родового сертификата на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период беременности.
Наконец, участники общецерковного съезда призвали ввести на уровне федерального закона норму об обязательных УЗИ-визуализации и прослушивании сердцебиения плода для женщин, изъявивших желание сделать аборт.
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Как стало известно на следующий день, в четверг 22 июля, в комитете Госдумы и в СПЧ отвергли идею вывода абортов из системы ОМС.
Улучшить демографическую ситуацию в России поможет не предлагаемый Русской Православной Церковью вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования, а лишь создание в стране условий для возникновения у женщин желания рожать, считают в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а также в Совете по правам человека.
«Бессмысленно ограничивать права на аборт! (…) Не рожают женщины по другой причине», — написала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина у себя в твиттере.
Она напомнила данные Минздрава и Росстата о том, что за пять лет число абортов в России снизилось на одну треть. То есть, пояснила Пушкина, «у нас одновременно (!) сокращается число абортов и рождаемость».
В свою очередь зампред Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора заявила, что поддерживает идею улучшения демографии в России, но уверена в том, что вывод абортов из ОМС «не поможет нам в этом, а только создаст дополнительные проблемы».
«Появятся предложения, когда данную медицинскую услугу будут реализовывать дешевле, в антисанитарных условиях, это будет приводить к ужасным последствиям, когда женщина будет рисковать своей жизнью и здоровьем, здоровьем своих будущих детей. Мы не можем допустить таких трагедий», — сказала Киркора в интервью «Интерфаксу».
Она согласна с тем, что женщинам следует создать условия для желания рожать, даже когда неполная семья. «Но для этого нужно улучшить условия, реализовать ряд крупных мер социальной поддержки — как для каждого члена семьи, так и для ребенка в отдельности», — сказала Киркора.
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