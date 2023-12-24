Рождество. Главы Церквей Святой Земли: да прекратится насилие

Рождество Христово – это «Божественная весть надежды и мира даже посреди скорбей», – пишут Патриархи и главы Церквей Иерусалима по случаю наступающих праздников. Иерархи осуждают продолжающееся насилие на Святой Земле и огромные страдания, причинённые войной, призывая не терять надежды и стремиться к справедливому и прочному миру.

«Мы передаем рождественские поздравления верующим всего мира во имя Господа нашего Иисуса Христа, Князя мира, рождённого здесь, в Вифлееме, более двух тысяч лет назад, – пишут лидеры христианских общин Иерусалима. — Мы прекрасно понимаем, что выражаем эти добрые пожелания в момент великого бедствия в стране, где родился наш Господь. За последние два с половиной месяца военное насилие принесло невообразимые страдания миллионам людей на нашей возлюбленной Святой Земле. Нескончаемые ужасы принесли горе и безутешную боль в бесчисленные семьи по всему нашему региону, отозвавшись мучительным стоном во всех уголках земли. Для тех, кто оказался в центре этих ужасных обстоятельств, надежда представляется далёкой и недостижимой».

«Однако именно в таком мире родился наш Господь, чтобы даровать людям надежду»: Патриархи и главы Церквей Святой Земли напоминают, что «во время первого Рождества обстановка не сильно отличалась от нынешней. Так, Пресвятая Дева Мария и святой Иосиф едва нашли место для рождения Сына. Происходило убийство детей, шла военная оккупация, и Святое Семейство было вынуждено покинуть родину как беженцы. Внешне не было никакого повода для празднования, кроме рождения Господа Иисуса. Однако посреди всех этих грехов и скорбей пастухам явился Ангел, возвестивший о надежде для всего мира: ‘Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь’».

«В воплощении Христа Всемогущий пришёл к нам как Эммануил, ‘Бог с нами’, дабы спасти, искупить и преобразить. Сбылись слова пророка Исайи: ‘Господь помазал меня… исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное’. Рождество Христово дарует нам это Божественное послание надежды и мира даже посреди боли, ведь Сам Христос родился и жил среди великих скорбей. Он пострадал за нас даже до смерти крестной, чтобы в этом мире воссиял свет надежды, победив тьму».

Главы иерусалимских Церквей осуждают насилие и призывают положить ему конец: «Мы приглашаем людей этой земли и всего мира искать Божьей благодати, чтобы научиться идти друг с другом по пути справедливости, милосердия и мира. Наконец, мы призываем верующих и всех людей доброй воли неустанно трудиться над облегчением страданий и установлением справедливого и прочного мира на этой земле, одинаково священной для трёх монотеистических верований».

Из Вифлеема, Иерусалима и до краёв земли рождается заново надежда Христова Рождества, вторя утешительным словам Захарии: «Свыше посетит нас восходящее Светило, просветить живущих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира», – пишут в конце послания иерархи Святой Земли.