Рождественский праздник в Католической школе Новосибирска (+ ФОТО)

27 декабря в актовом зале Католической францисканской школы Рождества Христова, расположенной на левом берегу Оби, собрались ученики, их родители и родственники, преподаватели, бывшие выпускники, а также многочисленные гости, чтобы вместе отпраздновать наступивший Великий Праздник в честь прихода в мир Богомладенца.

Нашим постоянным читателям хорошо известно, что каждый уходящий год в этой школе провожают премьерой какого-нибудь яркого Рождественского представления. Не стал исключением и нынешний праздник. Ребята вместе с педагогами подготовили и показали гостям целый спектакль по мотивам сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».

На этот раз у юных артистов вышла история о доброте, трудолюбии, дружбе, альтруизме, а также о человеческой глупости, эгоизме, капризности, жадности. Действо сказки разворачивалось по написанному в знаменитой книге. Но было важное творческое добавление в канву представления: появилась история, которую рассказали Месяцы о рождении Чудесного Ребенка и о прекрасном событии — Рождестве Христовом!

Конечно, было заметно, как успешному выступлению радуются не только дети, но также и их родители, «истосковавшиеся» по выступлениям своих детей за годы пандемии и невозможности посещать общешкольные мероприятия.

Яркие костюмы, песни и танцы, декорации и спецэффекты, помноженные на труд и талант юных артистов, произвели на зрителей этого представления неизгладимое впечатление. Все артисты очень старались, и зал отвечал им громкими аплодисментами.

Вместе с многочисленными гостями благодарным зрителем этого красочного музыкального представления был Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт, который пришел, чтобы лично поздравить учеников с праздником Рождества Христова. После спектакля, обратившись к ребятам и всем гостям, Владыка сказал: «Вот уже много лет в конце декабря отец Коррадо регулярно приглашает меня к вам на праздник. И вместе с вашими родителями и вашими педагогами я вижу такие прекрасные постановки!» Его Преосвященство отметил – какая же благодать и как прекрасно, что Католическая школа францисканцев имеет своё второе название – «Школа Рождества Христова», ведь Рождество – это такой чудесный праздник.

А ещё Отец Епископ сделал особый акцент на чудо и силу детской молитвы: молитвы о мире и о благе всего человечества. «Я хочу также пожелать всем вам любви, милости Божией в этом наступающем 2023 году! Христос рождается — славьте Его!»

Поздравления прозвучали и от отцов-францисканцев, под чьм началом работает эта уникальная Школа. Напутственное слово сказал бессменный директор Школы о. Коррадо Трабукки, OFM. Вместе с ним на празднике присутствовал и его собрат – о. Виталий Костюк, OFM.

А затем все – и гости, и хозяева – с зажженными свечами последовали к школьной часовне, где завершили праздник совместной рождественской молитвой и исполнением знаменитой песни на итальянском языке «Tu scendi dalle stelle» («Ты спускаешься со звёзд»).

Потом в столовой всех детей ждало угощение! Отведав же вкусностей, дети направились в свои классы, где им надо было ещё решить веселые задачки и наконец-то получить свои рождественско-новогодние подарки.

Поздравляем всех-всех-всех с Рождеством и Новым годом!!!



По информации Оксаны Кондратьевой

Фото – Оксана Кондратьева и о. Виталий Костюк, OFM