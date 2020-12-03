Рождественские службы в католических храмах Санкт-Петербурга пройдут с ограничениями — СМИ

Не за горами Рождество и Новый год. Пока петербуржцы готовятся к праздникам, а региональные информагентства уже выяснили, пройдут ли в католических храмах Северной столицы рождественские службы.

В итоге стало известно, что богослужения в католических храмах состоятся точно, но с введенными из-за пандемии ограничениями — в помещениях будет совсем мало людей, и все они должны будут соблюдать дистанцию и находиться в масках.

Так, по словам администрации прихода католической Базилики святой Екатерины Александрийской, 25 декабря мероприятия состоятся по плану, ничего не будет отменено.

«У нас 24 декабря проходит Сочельник, 25 декабря – Рождество. Во всех храмах мира проходит служба в Сочельник. Мы не исключение», — сообщил собеседник корреспонденту НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.

Уточняется, что службы будут организованы в соответствии со всеми мерами безопасности и рекомендациями.

«У нас есть QR-коды, мы согласовываем наши мероприятия. Делаем все, как и остальные», — уточнили в приходе, а также подтвердили, что в этом году будут работать в ограниченном режиме. Например, наполняемость помещения составит не больше 50 %. При социальной дистанции в 1,5 метра.

«В Рождество специальных литургических традиций, которые нужно было бы отменить, – нет. На всех Мессах существует рукопожатие мира, но сейчас оно не делается. Не подается рука», — объяснил собеседник издания.

В обычное время храм вмещает 500-600 человек, но в это Рождество храм примет не больше 150.

Правда по поводу праздничной онлайн-трансляции из Базилики пока достоверную информацию дать не смогли. Хотя уже точно известно, что такая трасляция будет вестись из католических храмов Москвы, Новосибирска, Ватикана и других городов.

Из-за пандемии COVID-19 весной многие храмы перешли на ограниченный режим работы. Однако для того, чтобы все желающие смогли увидеть службы, их запустили в онлайн-режиме. При этом, как выяснили НЕВСКИЕ НОВОСТИ в середине мая, многие прямые трансляции богослужений собирают больше людей, чем службы в храмах.