Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации

Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации

Июнь 10, 2021

Банки и коллекторские агентства нужны, но следует закрыть, чтобы люди не подсаживались на займы, считает член Общественной палаты РФ, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) .

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для «черных» коллекторов: за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц — вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект. Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ. На этом фоне в СМИ поднялась дискуссия о допустимости коллекторской деятельности.

«Мы не рекомендуем – ни пасторам (часть из них оформлена не в штате и не получает зарплату в Церкви), ни прихожанам работать в коллекторских агентствах. Вообще мы не рекомендуем работать на тех позициях, где возможно определенное нарушение закона», — сказал Ряховский РИА Новости.

По его словам, опыт коллекторских агентств в России говорит о том, что они «часто используют незаконные методы выбивания денег». «В Общественную палату на них поступает огромное количество жалоб, что применяют силу. должны использовать только уговоры, исследовать, какие ресурсы есть у человека, чтобы отдать долг, а не «работать битами». Они должны действовать только в рамках закона и права», — подчеркнул Ряховский.

Также, отмечает епископ, кроме коллекторов люди жалуются на микрофинансовые организации, например, «жены пишут, что их мужья набирают там займов и потом не могут отдать».

«Банки и коллекторские агентства нужны, но я против микрофинансовых организаций, считаю, их надо просто закрыть. Мы не рекомендуем обращаться в микрофинансовые организации. Когда человек подсаживается на это или потребительские кредиты – это болезнь, как алкоголизм. У меня большая семья, и ни у кого нет кредитов», — сказал Ряховский.

Он подчеркнул, что в евангельской традиции нельзя давать деньги в рост. «Евангелие учит нас: если кому-то ты дал взаймы, не проси назад. И мы учим прихожан: если просят в долг денег, давай столько, чтобы не требовать назад, будь готов, что тебе не отдадут», — заключил собеседник агентства.

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