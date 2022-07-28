Российские протестанты готовятся запустить в ноябре свой телеканал

Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) планирует в ноябре запустить свой телеканал, который будет вещать на 86 стран. Об этом сообщил начальствующий епископ организации Сергей Ряховский, передает ТАСС.

«Мы сейчас купили один канал, очень большой, вещает на 86 стран. У нас идет пилотный проект, с ноября бы его запускаем на полную. Это будет канал, где будут транслироваться мощнейшие нравственные семейные человеческие ценности», — сказал он на круглом столе «Усилия государства и общества для защиты и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей: принципы, приоритеты, задачи».

Также С. Ряховский выразил надежду, что канал будет вещать не только внутри страны, но и за ее пределами.

Российский объединенный союз христиан веры евангельской является самым крупным протестантским союзом в России, объединяет несколько тысяч церквей.



(Фото: пресс-служба РОСХВЕ)