Российские протестанты готовятся запустить в ноябре свой телеканал

Российские протестанты готовятся запустить в ноябре свой телеканал

Июль 28, 2022

Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) планирует в ноябре запустить свой телеканал, который будет вещать на 86 стран. Об этом сообщил начальствующий епископ организации , передает ТАСС.

«Мы сейчас купили один канал, очень большой, вещает на 86 стран. У нас идет пилотный проект, с ноября бы его запускаем на полную. Это будет канал, где будут транслироваться мощнейшие нравственные семейные человеческие ценности», — сказал он на круглом столе «Усилия государства и общества для защиты и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей: принципы, приоритеты, задачи».

Также С. Ряховский выразил надежду, что канал будет вещать не только внутри страны, но и за ее пределами.

Российский объединенный союз христиан веры евангельской является самым крупным протестантским союзом в России, объединяет несколько тысяч церквей.


(Фото: пресс-служба )

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