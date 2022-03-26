Российские католики присоединились к Папе во время Акта посвящения Непорочному Сердцу Марии (+ ФОТО)

В пятницу, 25 марта 2022 года, в торжество Благовещения Господня, в ватиканской базилике Святого Петра состоялось Покаянное богослужение. В 17:00 по римскому времени его возглавил лично Папа Франциск в рамках великопостной молитвенной инициативы «24 часа для Господа», проходящей в этом году под девизом: «В Нём мы имеем искупление» (см. Кол 1,13-14). На завершение Литургии Папа Франциск – вместе с католическими епископами и священниками всего мира – торжественно посвятил Россию, Украину и всё человечество Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы. Одновременно с Епископом Рима в богородичном святилище Фатимы этот акт совершил Апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский, специальный посланник Святейшего Отца.

Богослужение совершалось в форме Литургии Слова, во время которой прозвучали: отрывок из Послания апостола Павла к коринфянам и евангельский рассказ о Благовещении.

Далее Святейший Отец произнес проповедь, во время которой он, в частности, сказал:

— Нам сопутствует Пресвятая Дева Мария: она сама возложила свой страх на Бога. Ангельское возвещение дало ей серьёзные основания бояться. Ей предлагалось нечто немыслимое, что было выше её сил и с чем она не смогла бы справиться в одиночку: множество трудностей, проблем с законом Моисея, с Иосифом, с людьми из её страны и её народа. Во всех этих проблемах не бойся. Однако Мария не возражает. Ей было достаточно этого «Не бойся»; ей хватило заверения со стороны Бога. Она прибегает к Нему, как и мы хотим это повторить сегодня вечером. Потому что нередко мы поступаем наоборот: начинаем с собственной уверенности, и только когда теряем её, направляемся к Богу. Однако Пресвятая Богородица учит нас начинать с Бога; в уповании, что таким образом нам будет дано всё остальное (ср. Мф 6,33). Она приглашает нас обратиться к источнику, к Господу, – радикальному средству против страха и жизненного зла. Об этом напоминает прекрасная фраза, которая здесь, в Ватикане, над одним из конфессионалов обращается к Богу такими словами: «Уйти от Тебя – значит упасть, вернуться к Тебе – значит снова подняться, остаться в Тебе – значит существовать» (ср. Св. Августин, Soliloquium 1,3). Уйти от Тебя – значит упасть, вернуться к Тебе – значит снова подняться, остаться в Тебе – значит существовать…

(См. полный текст проповеди Святейшего Отца)

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После проповеди Папы базилика Святого Петра ушла в молитвенную тишину. Собравшиеся начали экзамен совести, по завершении которого состоялось всеобщее исповедование грехов. После молитвы «Отче наш» Папа и специально назначенные священники заняли надлежащие места, и начались индивидуальные исповеди. Прежде чем исповедовать, Святейший Отец также лично приступил к Таинству Покаяния.

А затем Папа Римский, с которым соединились все католические епископы мира, в том числе российские католические иерархи в Москве, Петербурге, Новосибирске, Саратове и Иркутске, зачитал Акт посвящения России, Украины и всего человечества Непорочному Сердцу Марии.

Акт посвящения является выражением глубочайшего доверия и преданности Пресвятой Деве Марии. Известно, что ещё до того, как Папа объявил, что он посвятит Россию и Украину Непорочному Сердцу Пресвятой Богородицы, некоторые российские католики уже просили своих епископов совершить такое действие, потому что это станет выражением глубочайшего доверия и преданности народа Божия Деве Марии — как Матери в вере, как Матери Церкви. Этот сможет показать глубочайшую надежду, которая есть у людей. Не волшебное действие, которое каким-то чудом изменит ситуацию, но возможность побудить людей искать мирное решение происходящей на наших глазах трагедии. И конечно этот Акт посвящения очень тесно связан с частным откровением Богоматери в Фатиме.



Перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы Фатимской, у главного алтаря Ватиканской базилики Святейший Отец вознёс молитву:

«О Мария, Матерь Божия и наша Матерь, в это тревожное время мы прибегаем к тебе. Ты Матерь, и ты любишь и знаешь нас: от тебя не скрыто ничего из того, что у нас на сердце. Матерь милосердия, как часто ощущали мы твою материнскую нежность, твое умиротворяющее присутствие, ибо ты всегда ведешь нас к Иисусу, Владыке мира.

Мы сошли с мирного пути. Забыли трагические уроки минувшего века, о миллионах погибших в мировых войнах. Не сумели выполнить обязательства, что взяли на себя как Сообщество Наций, и не оправдали мечты народов и чаяния молодежи. Нас ослепила алчность, мы замкнулись в своих национальных интересах, нас сковал холод равнодушия и парализовал эгоизм. Мы отвернулись от Бога и предпочли жить ложью, копить злобу, убивать жизни и наращивать оружие; мы забыли, что должны защищать ближнего и наш общий дом. Войною мы разрушаем Земной сад, грехом ранили сердце нашего Отца, Который хочет, чтобы мы были братьями и сёстрами. Мы стали безразличными ко всем и ко всему, кроме себя самих. Со стыдом взываем: прости нас, Господи!

В этой юдоли греха, скорби и страданий, перед тайной несправедливости зла и войны, Пресвятая Матерь, напомни нам, что Бог не забывает о нас, непрестанно взирает на нас с любовью, желает простить нас и спасти. Он даровал нам тебя и в твоем непорочном Сердце устроил прибежище для Церкви и человечества. Ты с нами по благости Господа и даже в самых тесных изгибах истории помогаешь нам не сойти с пути к Богу.

Посему, твои возлюбленные чада, мы прибегаем к тебе, стучим в дверь твоего Сердца. В любой час ты внимаешь нам и призываешь к обращению. В эти темные времена поддержи и утешь нас. Каждому прошепчи: ʺЯ здесь с тобой, Матерь твояʺ. Ты знаешь, как развязать путаницу в наших сердцах и сложные узлы истории. Мы полностью уповаем на тебя. Мы твердо верим, что особенно в час испытаний ты не отвергнешь наши молитвы и придешь помочь нам.

Так поступила ты в Кане Галилейской, когда ускорила час явления Христа миру. Как только на пиру стало утихать веселье, ты указала Христу: ʺвина нет у нихʺ (Ин 2, 3). О, Мария, скажи это еще раз Богу, ибо ныне исчерпалось у нас вино надежды, исчезла радость, растворились братские узы. Утратилась человечность, разладился мир. Отныне мы способны на любое насилие и разрушение. Нам очень нужна твоя материнская помощь.

О Матерь, прими наше прошение:

Звезда над морем, помоги нам уцелеть в буре войны.

Ковчег нового завета, укажи нам пути к примирению.

ʺНебесная земляʺ, верни в мир Божественную гармонию.

Прекрати вражду, погаси месть, научи нас прощению.

Избавь нас от войны, сохрани мир от ядерной угрозы.

Царица Розария, пробуди в нас желание молиться и любить.

Царица человеческой семьи, укажи народам путь к братству.

Царица мира, стяжай мир для мира.

О Матерь, своим плачем разбуди наши ожесточенные сердца. Пусть слёзы, которые ты пролила за нас, оросят эту долину, иссушенную нашей злобой, чтобы она снова зацвела. И пока не смолкает лязг оружия, твоя молитва да направляет нас к миру. Пусть те, кто страдает и пытается спастись от бомб, ощутят прикосновение твоих материнских рук. Пусть те, кто вынужден оставить свой дом и родину, найдут утешение в твоих объятиях. Своим скорбящим Сердцем пробуди в нас сострадание, чтобы мы отворили двери, впустили и окружили заботой всех страждущих и изгнанных.

Святая Матерь Божия, когда ты стояла под крестом, Иисус, видя рядом с тобой ученика, сказал тебе: ʺЖе́но! се, сын Твойʺ (Ин 19, 26), таким образом каждого из нас он вверил тебе. Затем Он сказал ученику, а в нем и каждому из нас: ʺсе, Матерь твоя!ʺ (Ин 19, 27). О Матерь, ныне желаем принять тебя в своей жизни и в нашей истории. Сейчас бессильное и обескураженное человечество вместе с тобой стоит у креста. Ему нужно довериться тебе, через тебя посвятить себя Христу. Народ Украины и народ России, с любовью чтящие тебя, обращаются к тебе с мольбою, твое же сердце бьётся за них и за все народы, страдающие от войны, голода, несправедливости и нищеты.

Твоему непорочному Сердцу, Матерь Божия и наша, мы торжественно вверяем и посвящаем себя, Церковь и все человечество, особенно Россию и Украину. Призри на сие деяние, что совершаем с упованием и любовью, останови войну, обеспечь мир во всем мире. Словами согласия, исшедшими из твоего Сердца, растворились врата истории для Владыки мира, и сегодня мы верим, что через твое Сердце в мир войдет мир. Посвящаем тебе будущее всей человеческой семьи, нужды и чаяния народов, тревоги и надежды мира.

Через тебя да изольется на Землю Божественное Милосердие и пусть вновь наши дни наполнятся нежным ритмом мира. Же́но, ты ответила Богу да, и на тебя сошел Святой Дух, сделай так, чтобы между нами воцарилось Божественное согласие. ʺЖивой источник надеждыʺ, смягчи наши сердца. Ты соткала человечество Христа — соделай из нас творцов единства. Как и мы, ты ходила по земле — веди нас по пути мира. Аминь».



По материалам Vatican News

Фото – Vatican.va, ТВ «Кана», свящ. Александр Деппершмидт: