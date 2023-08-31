Рескрипт, касающийся экзархата для украинских католиков в Италии

Папа Франциск издал рескрипт с некоторыми распоряжениями, касающимися апостольского экзархата для украинских католиков византийского обряда, проживающих в Италии, передает Vatican News.

В документе уточняется, что апостольский экзархат, созданный 11 июля 2019 года Папской буллой Christo Salvatori, является частью Народа Божьего, состоящей из верных, приписанных к Украинской Греко-католической Церкви, которые проживают в Италии (имеют местожительство или квазиместожительство в Италии). Экзархат управляется экзархом от имени Святейшего Отца.

Экзарх является по праву членом Итальянской епископской конференции и, таким образом, связан нормами, регулирующими ее деятельность, и следует ее указаниям. Экзарх должен поддерживать тесные узы общения с епископами итальянских епархий, в которых присутствуют структуры экзархата. Для основания персональных приходов экзарх призван выслушать мнение местных итальянских иерархов и затем проинформировать Департамент по делам Восточных Церквей.

Духовенство апостольского экзархата должно взращивать узы единства с пресвитерами тех епархий, на которых они осуществляют свое служение, в духе пастырской взаимопомощи.

Присутствие по мотивам учебы, а также пастырское служение пресвитеров, приписанных к УГКЦ, регулируются соответствующими соглашениями, согласно моделям, установленным Итальянской епископской конференцией, между местными епископами и экзархом.

Апостольский экзарх для украинских католиков византийского обряда может также открывать новые институты богопосвященной жизни и обществ апостольской жизни, заручившись разрешением Департамента по делам Восточных Церквей.