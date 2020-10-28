Религиозные организации Москвы перевели многих сотрудников на «удаленку»
Представители религиозных организаций Москвы рассказали о переводе сотрудников на «удаленку». Сообщается, что на дистанционный режим по возможности перевели весь административный персонал, не задействованный в богослужениях.
Перевод сотрудников на удаленку в религиозных организациях Москвы затронул в основном не клириков, а административный персонал, не задействованный в богослужениях. О том, как выполняется предписание мэра столицы по переводу трети сотрудников на дистанционный режим работы, рассказали ТАСС представители религиозных организаций.
Председатель Информационной комиссии Московской городской епархии РПЦ священник Александр Волков в беседе с ТАСС подчеркнул, что предписание мэра было направлено во все храмы в качестве необходимого к исполнению циркуляра.
«Сотрудники храмов чередуются обычно, выходят посменно — речь об охранниках, продавцах свечных лавок и так далее. То есть людей, которые бы постоянно с утра до вечера находились в храме, даже очень большом, на самом деле не так много. Поэтому все эти рекомендации исполняются храмами успешно», — добавил священник.
Служение в храме требует присутствия клириков, и на удаленный режим по возможности переводится именно вспомогательный персонал. «Речь идет об административном штате любого храма — не о духовенстве, не о монашествующих в монастырях, а об административной части», — заключил он.
Практика западнохристианских конфессий
В московских приходах Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) священнослужителей частично перевели на дистанционный режим работы, а клирики и сотрудники старше 65 лет находятся в домашней самоизоляции, рассказал ТАСС глава администрации ЕЛЦР пастор Виктор Вебер.
В курии католической Архиепархии Божией Матери с центром в Москве и московском отделении католического благотворительного центра «Каритас» удаленно работает уже большинство сотрудников, сообщил ТАСС канцлер курии священник Игорь Ковалевский. При этом в храмах архиепархии усилены меры предосторожности после того, как коронавирусом заразился ее глава — председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци.
Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский отметил, что большая часть московских церквей практиковала частичный переход на удаленную работу и до предписания. «Часть сотрудников аппарата РОСХВЕ я перевел на удаленный режим еще две недели назад <…> Все, что возможно, делается служителями и персоналом церквей из дома, только необходимый технический персонал находится в здании церквей постоянно», — добавил епископ.
Крупные церкви РОСХВЕ сейчас публикуют на сайтах информацию о богослужениях и наличии свободных мест — чтобы попасть на службу необходимо зарегистрироваться. «Что касается небольших церквей, то там основная часть служителей работают на волонтерской основе, поэтому необходимости специально переводить их на удаленный режим нет. По сути, они и так на нем находятся», — отметил Ряховский.
Работа мечетей
Священнослужители Духовного собрания мусульман России (ДСМР) продолжают исполнять свои обязанности и проводят необходимые обряды с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. На дистанционный режим же переводится административный персонал.
«Религиозные деятели у нас приходят по графику и исполняют религиозные обязательства. Например, имянаречение, бракосочетание, похороны, проведение коллективных намазов с учетом [мер против] пандемии. Выдерживают социальную дистанцию, маски, перчатки, дезинфицирующие средства, сократили время проповедей в пятницу», — рассказал ТАСС муфтий Альбир Крганов.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов рассказал ТАСС, что на удаленную работу были отправлены сотрудники, имеющие хронические заболевания, пожилые, а также те, кому необходим общественный транспорт. «Определенная категория сотрудников организовала свою деятельность вахтовым методом, для других лиц был определен график: неделя через неделю», — добавил он.
Синагоги и пандемия
Схожим образом обстоят дела в Московской хоральной синагоге (МХС). На удаленную работу перешли сотрудники старше 65 лет и те, кто входит в группу риска по состоянию здоровья.
«Удаленно работают сотрудники «Сойфер-центра» (центр переписчиков свитков Торы — прим. ТАСС), руководители детских кружков, некоторые раввины (в том числе департамент гиюра). Также на удаленке находится главный раввин России Адольф Шаевич», — сообщили в пресс-службе главного раввина Москвы, президента совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта. Усилены и меры профилактики заражений: посетители допускаются в синагогу только в масках, установлены дезинфекторы, а в молельном зале появились разграничительные перегородки для соблюдения дистанции.
На дистанционный режим перевели и 30% сотрудников Федерации еврейских общин России (ФЕОР). Среди них работники из отделов канцелярии, бухгалтерии, кураторы волонтерских и благотворительных программ. Также большинство уроков по изучению Торы перешло в онлайн, рассказал ТАСС президент ФЕОР раввин Александр Борода.
«Мы стараемся, чтобы посещение синагог было максимально безопасным для прихожан: проводится постоянная дезинфекция помещений, во всех общинных центрах в большом количестве размещены санитайзеры, в здание допускаются только при наличии маски, обязательно измерение температуры на входе», — добавил он.
По словам Бороды, во время осенних праздников вместо одной общей многолюдной молитвы проводились несколько — разделенных по времени и местам проведения, а для участия в праздничных мероприятиях необходимо было пройти регистрацию. Кроме того, программы празднования Хануки, которая в 2020 году начнется на закате 10 декабря, также будут изменены в связи с эпидемической ситуацией.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна