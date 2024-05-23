Расследование не выявило злоупотреблений со стороны канадского кардинала Лакруа

Пресс-служба Ватикана опубликовала 21 мая заявление относительно выводов предварительного канонического расследования анонимного обвинения против канадского кардинала Жеральда К. Лакруа, архиепископа Квебека.

Как передает «Седмица» со ссылкой на Зал печати Св. Престола, предварительное каноническое расследование анонимного обвинения против кардинала Лакруа не выявило «каких-либо действий, которые можно было бы приравнять к неправомерному поведению или злоупотреблению», и поэтому «никакая дальнейшая каноническая процедура не предусматривается».

8 февраля 2024 года Папа Франциск доверил Андре Дени, бывшему судье Верховного суда Квебека, мандат пролить свет на обвинение, выдвинутое в рамках группового иска против архиепископии Квебека.

Предварительное каноническое расследование, проведенное судьей Дени, завершилось 6 мая 2024 года, и в последующие дни его отчет был передан Папе Франциску.

Папа Франциск разрешил судье Андре Дени выступить с заявлением, в котором будут изложены детали его расследования, а также ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть по этому поводу.

Папа выразил глубокую благодарность судье Дени за то, что он завершил в установленные сроки порученный ему мандат, «выполненный беспристрастно в контексте группового иска, возбужденного против архиепископии Квебека».