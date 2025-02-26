«Распознавать Божье присутствие в малом». Слово Папы Франциска для общей аудиенции 26 февраля

Пресс-служба Ватикана опубликовала катехизическое наставление Папы Франциска, подготовленное для общей аудиенции в среду, 26 февраля 2025 года. Святейший Отец продолжает юбилейный цикл размышлений об Иисусе Христе – нашей надежде, обращаясь к событию Сретения Господня (см. Лк 2,27–29).

По словам Епископ Рима, евангельский рассказ о младенчестве Иисуса подчёркивает послушание Марии и Иосифа Закону Господню: они следуют всем предписаниям, хотя в Израиле не существовало строгой обязанности приносить ребёнка в Храм. Это была драгоценная традиция, которой прежде последовала и Анна, мать пророка Самуила: испросив сына в молитве, она полностью посвятила его Господу (1 Цар 1,24–28).

Евангелист Лука повествует о «первом акте поклонения Иисуса», происходящем в Иерусалиме; позже Господь решит вернуться в этот святой град, чтобы завершить Свою миссию. По словам Папы, родители Спасителя не только вводят Богомладенца в историю народа и завета с Богом, но тщательно заботятся о Его духовном становлении. При этом они сами постепенно, не без боли, осознают предназначение Сына, превосходящее человеческое понимание.

Папа Франциск подчёркивает, что ключевую роль в событии Сретения сыграли праведные Симеон и Анна. Внимая Святому Духу, старец Симеон ощущает в Храме – доме молитвы – благоухание Помазанника Господня; он видит Свет, озаряющий народы, и выходит навстречу Ребёнку, о Котором пророчествовал Исаия. Симеон берёт беспомощного Богомладенца на руки, и в его устах рождается трогательный благодарственный гимн, ставший ежедневной молитвой Церкви на исходе дня (Лк 2,29-32).

Праведный Симеон становится свидетелем веры, которая передаётся дальше, надежды, которая не постыжает, любви Божьей, наполняющей сердце радостью и миром. Он видит в смерти не конец, а исполнение, полноту, «сестру», которая не уничтожает, но вводит в истинную, уже предвкушённую жизнь.

Святейший Отец напоминает, что не только Симеон, но и вдова Анна, престарелая служительница Храма, узнаёт в Младенце долгожданного Спасителя. От всей души она восхваляет Бога Израиля и возносит пророческое слово.

«Песнь искупления, воспетая двумя старцами, становится возвещением Юбилея для всего народа и всего мира. В Иерусалимском Храме вновь зажигается надежда в сердцах, ибо в него вошёл Христос, надежда наша».

В конце наставления Святейший Отец призывает верующих подражать Симеону и Анне, «паломникам надежды»: они умели обнаружить присутствие Бога в малом, распознавать Его знаки, с радостью принимать Его и возрождать надежду в сердцах братьев и сестёр.



Источник: русская служба Vatican News