Расписание богослужений с участием Папы на ближайший месяц

Служба Папских литургических церемоний опубликовала расписание богослужений с участием Святейшего Отца на оставшуюся часть сентября и октябрь текущего года

В воскресенье 29 сентября Понтифик будет предстоятельствовать на площади Святого Петра на главной святой Мессе 105-го Всемирного дня мигранта и беженца, который пройдет под девизом «Речь идет не только о мигрантах».

1 октября Папа возглавит торжественную Вечерню по случаю начала Чрезвычайного месяца миссий в связи с празднованием 100-летия со дня опубликования Апостольского послания Maximum illud Папы Бенедикта XV. 20 октября, в 93-й Всемирный день миссий, Епископ Рима отслужит св. Мессу в базилике Святого Петра.

4 октября Папа Франциск преподаст епископскую хиротонию, а на следующий день состоится консистория (собрание кардиналов), шестая по счету в этом понтификате, на которой в высшее достоинство будут возведены тринадцать иерархов.

Главным событием октября станет Синод епископов, посвященный проблемам Амазонии. 6 октября Папа возглавит торжественную св. Мессу в соборе Святого Петра по случаю начала работ Синода, а 27 октября — по случаю их окончания.

13 октября Папа будет предстоять на Мессе на площади Святого Петра, в ходе которой будут провозглашены святыми шестеро блаженных, среди которых — знаменитый английский кардинал Генри Ньюман.

По материалам Vatican News