«Путь обращения, единства и надежды». Послание Папы Франциска на Великий пост 2025 года

«Путь обращения, единства и надежды». Послание Папы Франциска на Великий пост 2025 года

Февраль 25, 2025

25 февраля обнародовал Послание на , который пройдёт под знаком Юбилейного года надежды. Святейший Отец призывает верующих углубить духовное паломничество к пасхальной победе Христа над грехом и смертью, сосредоточившись на трёх аспектах этого священного времени: движении вперёд, совместном пути и надежде.

Епископ Рима напоминает, что Великий пост начинается с символического обряда возложения пепла, знаменующего призыв к покаянию. Христиане призваны обратить сердца к Богу, отказаться от неволи греха и вновь обрести свободу детей Божьих. Святейший Отец указывает на библейский пример исхода израильского народа из Египта: путь от рабства к Обетованной земле – это прообраз пути каждого верующего, связанный также с актуальными вызовами современности. Папа упоминает о миллионах людей, вынужденных покидать свой дом из-за насилия и несправедливости. В этом контексте звучит призыв к состраданию и открытости: встреча с нуждающимися может стать возможностью для духовного обновления. Святейший Отец предлагает задуматься о греховных привычках, страхах, замкнутости в себе и задаться вопросом: стремимся ли мы к подлинному освобождению, движемся ли к Богу или остаёмся парализованными в привычной зоне комфорта?

Вторым важным аспектом Великого поста Папа называет совместный путь в духе синодальности: христиане призваны идти не поодиночке, а вместе, созидая единство Церкви. Святой Дух ведёт Народ Божий к подлинному братству, в котором никто не должен чувствовать себя забытым или отвергнутым. Святейший Отец обращает внимание на искушение индивидуализмом и замкнутостью, которые мешают истинному христианскому пути. Каждый верующий призван задаться вопросом: способен ли он разделить путь с другими – в семьях, приходах, монашеских общинах, на рабочих местах? Папа призывает пастырей и мирян трудиться рука об руку ради Царства Божьего, с вниманием и уважением относиться к ближним, способствовать вовлечению всех в жизнь Церкви. Синодальный дух, по словам Папы, выражается в способности внимать друг к другу, проявлять терпение, заботиться о слабых, избегать зависти и разделений. Это время особого свидетельства о братстве, которое должно проявляться не только на словах, но и в конкретных делах.

Третья важная тема Великого поста – . Папа Франциск подчёркивает, что в сердце каждого христианина должна гореть уверенность в Божьем милосердии и обетовании вечной жизни. Напоминая о словах апостола Павла – « не постыжает» (Рим 5,5), – он призывает верующих спросить самих себя: доверяем ли мы Богу по-настоящему? Способны ли мы видеть в Нем источник спасения или рассчитываем лишь на собственные силы? Насколько наша вера воплощается в конкретных делах, направленных на справедливость, братство и заботу о мире?

Святейший Отец напоминает, что Великий пост – это время укрепления надежды, ведущей к Пасхе. Надежда – не просто утешение, а фундаментальная сила, побуждающая христиан идти вперёд несмотря на испытания, «якорь души», удерживающий на пути спасения. Надежда ведет к Пасхе, и ничто не может отлучить нас от Божьей любви (см. Рим 8,38-39).

«Да ходатайствует за нас , Матерь надежды, и да сопровождает на великопостном пути», – пишет в конце Папа Франциск.


Источник: русская служба Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна