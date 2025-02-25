«Путь обращения, единства и надежды». Послание Папы Франциска на Великий пост 2025 года

25 февраля Папа Франциск обнародовал Послание на Великий пост, который пройдёт под знаком Юбилейного года надежды. Святейший Отец призывает верующих углубить духовное паломничество к пасхальной победе Христа над грехом и смертью, сосредоточившись на трёх аспектах этого священного времени: движении вперёд, совместном пути и надежде.

Епископ Рима напоминает, что Великий пост начинается с символического обряда возложения пепла, знаменующего призыв к покаянию. Христиане призваны обратить сердца к Богу, отказаться от неволи греха и вновь обрести свободу детей Божьих. Святейший Отец указывает на библейский пример исхода израильского народа из Египта: путь от рабства к Обетованной земле – это прообраз пути каждого верующего, связанный также с актуальными вызовами современности. Папа упоминает о миллионах людей, вынужденных покидать свой дом из-за насилия и несправедливости. В этом контексте звучит призыв к состраданию и открытости: встреча с нуждающимися может стать возможностью для духовного обновления. Святейший Отец предлагает задуматься о греховных привычках, страхах, замкнутости в себе и задаться вопросом: стремимся ли мы к подлинному освобождению, движемся ли к Богу или остаёмся парализованными в привычной зоне комфорта?

Вторым важным аспектом Великого поста Папа называет совместный путь в духе синодальности: христиане призваны идти не поодиночке, а вместе, созидая единство Церкви. Святой Дух ведёт Народ Божий к подлинному братству, в котором никто не должен чувствовать себя забытым или отвергнутым. Святейший Отец обращает внимание на искушение индивидуализмом и замкнутостью, которые мешают истинному христианскому пути. Каждый верующий призван задаться вопросом: способен ли он разделить путь с другими – в семьях, приходах, монашеских общинах, на рабочих местах? Папа призывает пастырей и мирян трудиться рука об руку ради Царства Божьего, с вниманием и уважением относиться к ближним, способствовать вовлечению всех в жизнь Церкви. Синодальный дух, по словам Папы, выражается в способности внимать друг к другу, проявлять терпение, заботиться о слабых, избегать зависти и разделений. Это время особого свидетельства о братстве, которое должно проявляться не только на словах, но и в конкретных делах.

Третья важная тема Великого поста – надежда. Папа Франциск подчёркивает, что в сердце каждого христианина должна гореть уверенность в Божьем милосердии и обетовании вечной жизни. Напоминая о словах апостола Павла – «надежда не постыжает» (Рим 5,5), – он призывает верующих спросить самих себя: доверяем ли мы Богу по-настоящему? Способны ли мы видеть в Нем источник спасения или рассчитываем лишь на собственные силы? Насколько наша вера воплощается в конкретных делах, направленных на справедливость, братство и заботу о мире?

Святейший Отец напоминает, что Великий пост – это время укрепления надежды, ведущей к Пасхе. Надежда – не просто утешение, а фундаментальная сила, побуждающая христиан идти вперёд несмотря на испытания, «якорь души», удерживающий на пути спасения. Надежда ведет к Пасхе, и ничто не может отлучить нас от Божьей любви (см. Рим 8,38-39).

«Да ходатайствует за нас Пресвятая Дева Мария, Матерь надежды, и да сопровождает на великопостном пути», – пишет в конце послания Папа Франциск.



Источник: русская служба Vatican News