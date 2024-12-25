Проповедь Папы Франциска на Св. Мессе Рождества Господня. 24 декабря 2024 г., Ватикан, собор Святого Петра

24 декабря в Ватиканской базилике состоялась торжественная ночная Месса Рождества, в начале которой Папа Франциск открыл Святые врата: эта церемония ознаменовала начало Юбилейного Святого года, посвящённого надежде.

25 тысяч паломников собрались на площади Святого Петра, чтобы наблюдать за исторической церемонией на больших экранах, 6 тысяч находились внутри базилики. Под перезвон колоколов Епископ Рима открыл Святые врата базилики, и первые 54 паломника прошли через них: семьи с пяти континентов, дети в национальных одеждах, старики, инвалиды.

«Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2,10-11), – этим обращением ангела к пастухам Папа начал свою проповедь, напомнив, что Рождество Иисуса наполнило мир Божьим светом и надеждой. «Господь стал одним из нас, чтобы сделать нас подобными Ему. Он сошёл к нам, чтобы вознести нас и вернуть в объятья Отца».

Папа Франциск отметил, что сегодня перед всем миром распахивается дверь надежды: «В эту ночь Бог говорит каждому из нас: есть надежда и для тебя!». Христиане призваны последовать примеру пастухов, которые, услышав Благую весть, пошли без промедления, чтобы встретить Господа (см. Лк 2,16). Именно такое неотложное стремление помогает обновить надежду, утвердить её в сердцах и распространять даже в самых тяжёлых условиях.

«Такова наша задача: воплощать надежду в различных жизненных ситуациях».

Святейший Отец отметил, что христианская надежда – это не просто пассивное ожидание успешного исхода, но активное участие в Божьем замысле; это Господне обетование, которое нужно принять здесь и сейчас. По словам Папы, надежда требует от христиан решительности и смелости, готовности отказаться от привычного удобства, выйти за рамки посредственности и стать зодчими нового мира, где царят справедливость и мир. Ученики Христа должны становиться утешением для скорбящих и надеждой для отчаявшихся.

Епископ Рима привёл слова одного священника, который на Рождество просил Господа о даре беспокойства и неудовлетворённости. Его молитва, отметил Папа, напоминает, что христианская надежда – это «нечто большее», побуждающее действовать без промедления и становиться паломниками света, несущими Божью надежду посреди сумрака мира сего. Такое стремление помогает не только укрепить веру, но и преобразить окружающий мир через милосердие, сочувствие, заботу о ближнем и готовность откликаться на нужды других.

Провозглашая начало Юбилейного года, Папа Франциск призвал христиан стать великодушными носителями надежды, особенно там, где царят боль, войны, усталость, одиночество и разочарование. Этот Святой год должен стать временем обновления и преображения для нашей земли, искалеченной жаждой наживы, для стран, обременённых несправедливыми долгами, для всех, кто страдает от старых и новых форм рабства. Открытие Юбилея дарует каждому надежду на Евангелие, любовь и прощение, заключил Папа Франциск:

«Сестра, брат, в эту ночь именно для тебя открывается “святая дверь” Божьего сердца. Иисус, Бог-с-нами, рождается для тебя, для меня, для всех нас, для каждого человека. С Ним расцветает радость и меняется жизнь, с Ним надежда не разочаровывает».



Источник: русская служба Vatican News