Проповедь Папы Франциска на беатификации раба Божьего верховного понтифика Иоанна Павла I, 23-е воскресенье Рядового времени, 4 сентября 2022 г., площадь Святого Петра

Иисус направляется в Иерусалим, и в сегодняшнем Евангелии говорится, что «с Ним шло множество народа» (Лк 14, 25). Идти с Ним – значит следовать за Ним, т.е. стать учениками. Однако, Господь обращается к этим людям с не совсем приятной и очень требовательной речью: не может быть Его учеником тот, кто не любит Его больше, чем своих близких, не несет свой крест, не отрешается от земных благ (ср. ст. 26-27. 33). Почему Иисус говорит людям такое? В чем смысл Его слов? Попробуем ответить на эти вопросы.

Прежде всего, мы видим огромную толпу, множество людей, следующих за Иисусом. Можно представить, что многие были очарованы Его словами и поражены делами, Которые Он совершал, и потому видели в Нем надежду на будущее для себя. Что сделал бы любой учитель той эпохи? Или можно задать другой вопрос: что бы сделал ловкий лидер, видя, что его слова и харизма привлекают толпы и увеличивают его авторитет? И сегодня, особенно в моменты личного и социального кризиса, так бывает, что мы легче поддаемся чувству гнева или страха перед чем-то, что ставит под угрозу наше будущее, становимся более уязвимыми. И тогда под действием эмоций мы доверяемся тому, кто умеет с ловкостью и хитростью оседлать подобную ситуацию, используя страхи общества и обещая стать «спасителем», который решит наши проблемы, хотя, на самом деле, хочет лишь повысить свою популярность и власть, выпятить себя и расширить свои возможности контроля надо всем.

Евангелие говорит нам, что Иисус ведет Себя не так. У Бога другой стиль. Важно понять стиль Бога, образ Его действий. У Него есть Свой стиль, который отличается от стиля таких людей, потому что Он не использует наши нужды и наши слабости, чтобы возвыситься Самому. Его, Кто не желает обольщать нас обманом и дешевыми радостями, не интересуют океанические толпы. Он – не приверженец культа чисел, не ищет популярности, не поклоняется идолу личного успеха. Напротив, Он как будто даже беспокоится, когда люди следуют за Ним под действием эйфории и поверхностного энтузиазма. Так что Он хочет от каждого из нас, чтобы мы не увлекались очарованием популярности (а популярность очаровывает), а внимательно присмотрелись к мотивам, по которым идем за Ним, и осознали последствия этого. Ведь многие из той толпы, возможно, шли за Иисусом, так как надеялись, что Он станет вождем, который освободит их от врагов, захватит власть и поделится ею с ними, или что Он, творящий чудеса, решит проблемы голода и болезней. За Господом можно идти из разных побуждений, и некоторые из них, приходится это признать, бывают вполне мирскими: за совершенной религиозной видимостью может скрываться обычное удовлетворение своих нужд, стремление к личному престижу, желание играть какую-то роль, контролировать что-то, жажда почетных мест и привилегий, признания и многого другого. Среди христиан такое происходит и сегодня. Но стиль Иисуса не таков. И стиль ученика и Церкви не может быть таким. Если кто-то следует за Иисусом с подобными личными интересами, то он выбрал не тот путь.

Господь ждет другого отношения. Следовать за Ним не значит войти в свиту или участвовать в триумфальном шествии и даже не значит получить какие-то гарантии в жизни. Напротив, это значит в том числе «нести крест» (Лк 14, 27): подобно Ему, взять на себя собственные тяготы и тяготы других, превратить жизнь в дар, а не в обладание, отдавать ее, подражая той жертвенной и милосердной любви, которую Он питает к нам. Речь о решениях, затрагивающих всю целостность бытия, и потому Иисус желает, чтобы ученик не ставил выше этой любви ничего, даже самые пламенные чувства и величайшие блага.

Но для этого нужно больше смотреть на Него, чем на себя, учиться любви, брать ее от Распятого. В Нем мы видим ту любовь, которая дарит себя до конца без меры и границ. Мера любви – это любить без меры. Мы сами, как говорил Папа Лучани, «являемся предметом непреходящей любви Божьей» («Ангел Господень» от 10 сентября 1978 г.). Непреходящей: она никогда не меркнет в нашей жизни, сияет над нами и озаряет даже самые темные ночи. И потому мы должны, глядя на Распятого, подняться на высоту этой любви: очиститься от собственных искаженных представлений о Боге и скорлуп, любить Его и других в Церкви и в обществе, в том числе и тех, кто думает не так, как мы, даже врагов.

Любить, даже если это стоит креста и жертвы, молчания, непонимания, одиночества, противодействия и гонений. Любить так, даже такой ценой, потому что, как говорил все тот же бл. Иоанн Павел I, если хочешь поцеловать распятого Иисуса, то «не можешь не прислониться ко кресту, уколовшись одним из шипов венца на голове Господней» (общая аудиенция от 27 сентября 1978 г.). Любовь до конца со всеми ее шипами: не половинчатое поведение, компромиссы или тихая жизнь. Если мы не стремимся ввысь, не рискуем и удовлетворяемся надушенной верой, то, как сказал Иисус, уподобляемся тем, кто хочет построить башню, не учтя всего, что нужно для этого, не «закладывает основание» и потом «не может совершить» (ст. 29). Если из страха оказаться в проигрыше мы отказываемся дарить себя, то не доводим начатое до конца: отношения, работу, возложенные на нас обязанности, мечты и также веру. И в итоге живем наполовину: сколько людей живет наполовину. И у нас тоже часто возникает искушение жить наполовину, так и не сделав решительного шага, не пытаясь взлететь, не рискуя ради чего-то доброго, не прилагая реальных усилий для других. Это и значит жить наполовину. Иисус же просит нас о другом: живи Евангелием и будешь жить не наполовину, а до конца. Живи Евангелием, живи жизнью без компромиссов.

Братья и сестры, новый блаженный жил именно так: в радости Евангелия, без компромиссов, любя до конца. Он воплотил в себе бедность ученика, которая состоит не только в том, чтобы отречься от материальных благ, но, прежде всего, в том, чтобы победить искушение поставить в центр свое «я» и искать собственной славы. Он, следуя примеру Иисуса, был кротким и смиренным пастырем, считал себя самого прахом, на котором Бог соизволил написать (ср. А. Лучани / Иоанн Павел I, «Opera omnia», Падуя, 1988 г., т. II, 11). Поэтому он говорил: «Господь так настойчиво велел: будьте смиренны. Даже если сделали что-то великое, повторяйте: мы бесполезные слуги» (общая аудиенция от 6 сентября 1978 г.).

Папа Лучани сумел улыбкой передать благость Господню. Церковь с радостным, спокойным, улыбающимся лицом прекрасна, Церковь, которая никогда не закрывает двери, не ожесточает сердца, не жалуется и не хранит обиды, не вынашивает злобу, не проявляет нетерпимости, не смотрит с угрюмым видом, не страдает ностальгиями по прошлому, пятясь назад. Помолимся к этому нашему отцу и брату, попросим вымолить для нас «улыбку души», ту чистую, которая не обманывает: улыбку души. Попросим его же словами, которые он сам часто повторял: «Господи, прими меня таким, каков я есть, с моими недостатками и изъянами, но сделай меня таким, каким Ты хочешь, чтобы я был» (общая аудиенция от 13 сентября 1978 г.). Аминь.



Источник (ориг.): vatican.va

Перевод: Credo