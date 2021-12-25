Проповедь Папы Франциска на полуночной Мессе Рождества Христова. 24 декабря 2021 г., собор Святого Петра

Свет воссиял в ночи. Является ангел, Слава Господня нисходит на пастухов и, наконец, звучит провозвестие, которого ожидали веками: «Ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2,11). Однако ангел добавляет кое-что еще, способное повергнуть в изумление. Он подсказывает пастухам, как им найти пришедшего на землю Бога: «И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2,12). Вот он, знак: Младенец. Больше того: Младенец, возлежащий в крайней нищете яслей. Куда-то исчезли свет, сияние, хоры ангелов… Остался один только Младенец. Всё произошло точно так, как предсказал пророк Исайя: «Младенец родился нам» (Ис 9,5).

В Евангелии специально подчеркнут этот контраст. Евангельское повествование о рождении Иисуса начинается с упоминания кесаря Августа, повелевшего произвести перепись по всей земле. Иными словами, первый император Рима явлен во всём его величии. Но сразу же после этого действие переносится в Вифлеем, где ничего особенного не происходит: лежит в яслях рожденный в нищете младенец, а вокруг него – пастухи. Оказывается, Бог являет Себя в незначительной малости. Вот оно, евангельское возвещение: Бог не держится за Свое величие, а нисходит в незначительность, в малость. Это и есть тот путь, Который Он сознательно избрал, желая добраться к нам, коснуться наших сердец, спасти нас и вернуть к тому, что на самом деле значимо.

Братья и сестры, стоя перед вертепом, нам следует взглянуть внутрь него. Пройти мимо сияния, мимо всяких красивостей и присмотреться к Младенцу. В Его малости пребывает вся полнота Божества. Так воскликнем же, обращаясь к Нему: «Дитя, ведь Ты – Бог; а Бог есть Дитя». Позволим себя пленить этому несказанному удивлению: Тот, Кто носит в Себе всю вселенную, нуждается, чтобы Его Самого носили на руках. Сотворивший солнце нуждается в том, чтобы Его согревали. Воплощенная Нежность нуждается в том, чтобы Ее ласково укачивали. У бесконечной Любви крошечное сердце, чье биение едва прослушивается. Вечное Слово стало не умеющим разговаривать грудным ребенком. Хлеб жизни сам стал нуждаться в питании. Творец мира оказался бездомным. Сегодня была перевернута вся логика вещей: Бог пришел в мир, становясь кем-то очень незначительным. Его величие проявило себя в чём-то очень маленьком.

А теперь спросим самих себя: представляем ли мы, как нам следует отнестись к этому выбору Бога? Вот в чём заключается брошенный нам Рождеством вызов: Бог открыл Себя нам так, как Он этого захотел, но люди Его не приняли. Бог сделал Себя ничтожным в глазах мира, а мы вместе с миром продолжаем искать великого, даже если делаем это якобы во имя Божие. Бог уничижается, а мы желаем взобраться на пьедестал. Всевышний настаивает на смирении, а нам так хочется показать себя. Бог обратился к пастухам, которых их современники практически не замечали, а нам так хочется быть на виду. Иисус родился на земле, чтобы служить, а мы проводим год за годом в погоне за успехом. Бог не ищет власти и могущества, Он умоляет нас о нежности и о признании самих себя маленькими.

Вот о чём нам следует просить Иисуса на Рождество: о благодати незначительности. «Господи, научи нас, как нам полюбить незначительность. Дай нам уяснить, что это и есть путь к истинному величию». Но что это значит конкретно: принять свою незначительность? Во-первых, это предполагает веру в то, что Богу угодно вникать в мелочи нашей жизни, что Бог хочет Своего присутствия в повседневных реалиях, в простых актах, совершаемых нами дома, в семье, в школе и на работе. Именно в нашей повседневной жизни Бог намеревается достичь выдающихся результатов. С этим связано величайшее упование: Иисус призывает нас ценить и заново открывать для себя мелочи жизни. Если же Иисус с нами, чего же нам-то не хватает? Так что прочь всю эту ностальгию о величии, которого у нас и так нет. Откажемся от сетований, от уныния, от алчности, которая делает нас вечно неудовлетворенными! Изумительная малость крошечного младенца, лежащего в яслях, – вот обращенное к нам послание Рождества.

Но и этого еще недостаточно. Иисус не просто желает вникать в мелочи нашей жизни – Он намерен присвоить Себе саму нашу малость: наше ощущение своей слабости, уязвимости, ограниченности, да даже своего несоответствия высоким требованиям. Сестра и брат, если тебя, как некогда в Вифлееме, осаждает ночная тьма, если ты видишь вокруг одно только холодное безразличие, если твоя израненная душа вопиет: «Ты – никто; ты ничего не стоишь; тебя никогда не будут любить так, как ты бы этого хотел»; если в эту ночь ты почувствуешь это, Бог обязательно ответит тебе и скажет: «Я люблю тебя таким, какой ты есть. Твоя незначительность Меня не пугает, твои слабости Меня не беспокоят. Я Сам умалился тебя ради. Чтобы быть твоим Богом, Я стал твоим братом. Возлюбленный брат, возлюбленная сестра, не бойся Меня, лучше разгляди Мое величие в тебе самом. Я так близок к вам, и единственное, о чём Я вас прошу, – это довериться Мне и открыть Мне свое сердце».

Полюбить малость значит и еще кое-что. Это значит принять Иисуса в лице нынешних малых мира сего. Любить Иисуса – это значит служить Ему в лице бедняков. Именно бедняки больше всего уподобляются Иисусу, Который Сам был рожден в бедности. Именно в бедняках Иисус желает прославиться. Пусть в эту Ночь Любви нас терзает одно только опасение: оскорбить Божию любовь, уязвить ее, пренебрегая бедными, относясь к ним с безразличием. Бедняки – это избранные Иисуса, которые однажды встретят нас на Небесах. Как сказал поэт: «Если кто не нашел Небес здесь, он потеряет их и выше». Так сделаем же всё возможное, чтобы не упустить из поля зрения Небеса; так позаботимся же об Иисусе уже сейчас, обнимая Его в лице нуждающихся, с которыми Он Себя отождествил.

Бросим свой взгляд на вертеп еще раз и отметим, что новорожденного Иисуса окружают незначительные люди, бедняки. Это пастухи. Это были весьма простые люди, но они же оказались ближе всего к Господу. Они нашли Господа, ибо бодрствовали всю ночь под открытым небом, охраняя стадо (ср. Лк 2,8). Они были бедны, а потому были вынуждены браться за любую работу; у них не было постоянного распорядка дня, поскольку их жизнь зависела от стада. Они не могли жить там, где сами хотели, но приспосабливались к потребностям вверенных их попечению овец. И Иисус родился рядом именно с этими, живущими на забытых социальных обочинах людьми. Иисус родился там, где человеческое достоинство постоянно оказывается под угрозой. Он приходит, чтобы облагородить отверженных, чтобы открыть Себя прежде всего им: не высококультурным людям, не значительным личностям, а беднякам, в поте лица зарабатывающим себе на хлеб. Сегодняшней ночью Бог приходит к нам, чтобы наделить надлежащим достоинством тяжелый труд. Он напоминает нам о том, как важно оплачивать труд по достоинству; Он также напоминает нам и о достоинстве самого труда: ведь человек – не раб, а хозяин своего труда. Сегодня – день рождения Жизни, так возьмем же на себя обязательство: пусть у нас впредь не будет смертей на работе!

Взглянем на вертеп в последний раз, расширяя при этом обзор за его непосредственные границы. Тогда мы сможем видеть мудрецов, совершающих паломничество, дабы поклониться Господу. Приглядевшись, мы поймем, что вокруг Иисуса объединяются самые разные люди – не только такие маргиналы, как пастухи, но и ученые, богатые – словом, мудрецы. В Вифлееме объединяются друг с другом и те, кто поклоняются как волхвы, и те, кто трудятся как пастухи. Если в центре оказывается Иисус, вокруг Него объединяются все. Так бывает, если это подлинно живой Иисус, а не наши представления об Иисусе. Итак, дорогие братья и сестры, давайте возвратимся в Вифлеем, давайте возвратимся к истокам: к сути нашей веры, к нашей первой любви, к благоговению и милосердию. Присмотримся к странствующим мудрецам – ведь мы, как синодальная Церковь, тоже находимся в пути – и направимся в Вифлеем, где Бог пребывает в человеке, а человек в Боге; где Господу отдается приоритет и Ему все поклоняются; где пастухи и волхвы составляют единое братство, несмотря на свои социальные различия. Дай Бог нам стать благочестивой, бедной, братской Церковью. Это самое главное. Так вернемся же в Вифлеем.

Как же это замечательно, идти в Вифлеем, повинуясь зову рождественского Евангелия, в котором на сцену выводится Святое Семейство, выводятся пастухи и волхвы – а это всё люди, находящиеся в пути. Так отправимся же в путь, дорогие братья и сестры, потому что жизнь есть ничто иное как паломничество. Пробудимся, скорее пробудимся, потому что сегодняшней ночью нам воссиял свет. Это очень нежный свет, и он напоминает нам, что, оставаясь малыми, мы являемся возлюбленными детьми – детьми света (ср. 1 Фес 5,5). Так возрадуемся же все вместе, дорогие братья и сестры, потому что никто и никогда не сможет погасить этот свет, свет Иисуса, воссиявший сегодня миру.

Перевод «Сибирской католической газеты»