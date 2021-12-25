Проповедь Папы Франциска на полуночной Мессе Рождества Христова. 24 декабря 2021 г., собор Святого Петра

Проповедь Папы Франциска на полуночной Мессе Рождества Христова. 24 декабря 2021 г., собор Святого Петра

Декабрь 25, 2021

Свет воссиял в ночи. Является ангел, Слава Господня нисходит на пастухов и, наконец, звучит провозвестие, которого ожидали веками: «Ныне родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2,11). Однако ангел добавляет кое-что еще, способное повергнуть в изумление. Он подсказывает пастухам, как им найти пришедшего на землю Бога: «И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2,12). Вот он, знак: Младенец. Больше того: Младенец, возлежащий в крайней нищете яслей. Куда-то исчезли свет, сияние, хоры ангелов… Остался один только Младенец. Всё произошло точно так, как предсказал пророк Исайя: «Младенец родился нам» (Ис 9,5).

В Евангелии специально подчеркнут этот контраст. Евангельское повествование о рождении Иисуса начинается с упоминания кесаря Августа, повелевшего произвести перепись по всей земле. Иными словами, первый император Рима явлен во всём его величии. Но сразу же после этого действие переносится в Вифлеем, где ничего особенного не происходит: лежит в яслях рожденный в нищете младенец, а вокруг него – пастухи. Оказывается, Бог являет Себя в незначительной малости. Вот оно, евангельское возвещение: Бог не держится за Свое величие, а нисходит в незначительность, в малость. Это и есть тот путь, Который Он сознательно избрал, желая добраться к нам, коснуться наших сердец, спасти нас и вернуть к тому, что на самом деле значимо.

Братья и сестры, стоя перед вертепом, нам следует взглянуть внутрь него. Пройти мимо сияния, мимо всяких красивостей и присмотреться к Младенцу. В Его малости пребывает вся полнота Божества. Так воскликнем же, обращаясь к Нему: «Дитя, ведь Ты – Бог; а Бог есть Дитя». Позволим себя пленить этому несказанному удивлению: Тот, Кто носит в Себе всю вселенную, нуждается, чтобы Его Самого носили на руках. Сотворивший солнце нуждается в том, чтобы Его согревали. Воплощенная Нежность нуждается в том, чтобы Ее ласково укачивали. У бесконечной Любви крошечное сердце, чье биение едва прослушивается. Вечное Слово стало не умеющим разговаривать грудным ребенком. Хлеб жизни сам стал нуждаться в питании. Творец мира оказался бездомным. Сегодня была перевернута вся логика вещей: Бог пришел в мир, становясь кем-то очень незначительным. Его величие проявило себя в чём-то очень маленьком.

А теперь спросим самих себя: представляем ли мы, как нам следует отнестись к этому выбору Бога? Вот в чём заключается брошенный нам Рождеством вызов: Бог открыл Себя нам так, как Он этого захотел, но люди Его не приняли. Бог сделал Себя ничтожным в глазах мира, а мы вместе с миром продолжаем искать великого, даже если делаем это якобы во имя Божие. Бог уничижается, а мы желаем взобраться на пьедестал. Всевышний настаивает на смирении, а нам так хочется показать себя. Бог обратился к пастухам, которых их современники практически не замечали, а нам так хочется быть на виду. Иисус родился на земле, чтобы служить, а мы проводим год за годом в погоне за успехом. Бог не ищет власти и могущества, Он умоляет нас о нежности и о признании самих себя маленькими.

Вот о чём нам следует просить Иисуса на : о благодати незначительности. «Господи, научи нас, как нам полюбить незначительность. Дай нам уяснить, что это и есть путь к истинному величию». Но что это значит конкретно: принять свою незначительность? Во-первых, это предполагает веру в то, что Богу угодно вникать в мелочи нашей жизни, что Бог хочет Своего присутствия в повседневных реалиях, в простых актах, совершаемых нами дома, в семье, в школе и на работе. Именно в нашей повседневной жизни Бог намеревается достичь выдающихся результатов. С этим связано величайшее упование: Иисус призывает нас ценить и заново открывать для себя мелочи жизни. Если же Иисус с нами, чего же нам-то не хватает? Так что прочь всю эту ностальгию о величии, которого у нас и так нет. Откажемся от сетований, от уныния, от алчности, которая делает нас вечно неудовлетворенными! Изумительная малость крошечного младенца, лежащего в яслях, – вот обращенное к нам послание Рождества.

Но и этого еще недостаточно. Иисус не просто желает вникать в мелочи нашей жизни – Он намерен присвоить Себе саму нашу малость: наше ощущение своей слабости, уязвимости, ограниченности, да даже своего несоответствия высоким требованиям. Сестра и брат, если тебя, как некогда в Вифлееме, осаждает ночная тьма, если ты видишь вокруг одно только холодное безразличие, если твоя израненная душа вопиет: «Ты – никто; ты ничего не стоишь; тебя никогда не будут любить так, как ты бы этого хотел»; если в эту ночь ты почувствуешь это, Бог обязательно ответит тебе и скажет: «Я люблю тебя таким, какой ты есть. Твоя незначительность Меня не пугает, твои слабости Меня не беспокоят. Я Сам умалился тебя ради. Чтобы быть твоим Богом, Я стал твоим братом. Возлюбленный брат, возлюбленная сестра, не бойся Меня, лучше разгляди Мое величие в тебе самом. Я так близок к вам, и единственное, о чём Я вас прошу, – это довериться Мне и открыть Мне свое сердце».

Полюбить малость значит и еще кое-что. Это значит принять Иисуса в лице нынешних малых мира сего. Любить Иисуса – это значит служить Ему в лице бедняков. Именно бедняки больше всего уподобляются Иисусу, Который Сам был рожден в бедности. Именно в бедняках Иисус желает прославиться. Пусть в эту Ночь Любви нас терзает одно только опасение: оскорбить Божию любовь, уязвить ее, пренебрегая бедными, относясь к ним с безразличием. Бедняки – это избранные Иисуса, которые однажды встретят нас на Небесах. Как сказал поэт: «Если кто не нашел Небес здесь, он потеряет их и выше». Так сделаем же всё возможное, чтобы не упустить из поля зрения Небеса; так позаботимся же об Иисусе уже сейчас, обнимая Его в лице нуждающихся, с которыми Он Себя отождествил.

Бросим свой взгляд на еще раз и отметим, что новорожденного Иисуса окружают незначительные люди, бедняки. Это пастухи. Это были весьма простые люди, но они же оказались ближе всего к Господу. Они нашли Господа, ибо бодрствовали всю ночь под открытым небом, охраняя стадо (ср. Лк 2,8). Они были бедны, а потому были вынуждены браться за любую работу; у них не было постоянного распорядка дня, поскольку их жизнь зависела от стада. Они не могли жить там, где сами хотели, но приспосабливались к потребностям вверенных их попечению овец. И Иисус родился рядом именно с этими, живущими на забытых социальных обочинах людьми. Иисус родился там, где человеческое достоинство постоянно оказывается под угрозой. Он приходит, чтобы облагородить отверженных, чтобы открыть Себя прежде всего им: не высококультурным людям, не значительным личностям, а беднякам, в поте лица зарабатывающим себе на хлеб. Сегодняшней ночью Бог приходит к нам, чтобы наделить надлежащим достоинством тяжелый труд. Он напоминает нам о том, как важно оплачивать труд по достоинству; Он также напоминает нам и о достоинстве самого труда: ведь человек – не раб, а хозяин своего труда. Сегодня – день рождения Жизни, так возьмем же на себя обязательство: пусть у нас впредь не будет смертей на работе!

Взглянем на вертеп в последний раз, расширяя при этом обзор за его непосредственные границы. Тогда мы сможем видеть мудрецов, совершающих паломничество, дабы поклониться Господу. Приглядевшись, мы поймем, что вокруг Иисуса объединяются самые разные люди – не только такие маргиналы, как пастухи, но и ученые, богатые – словом, мудрецы. В Вифлееме объединяются друг с другом и те, кто поклоняются как волхвы, и те, кто трудятся как пастухи. Если в центре оказывается Иисус, вокруг Него объединяются все. Так бывает, если это подлинно живой Иисус, а не наши представления об Иисусе. Итак, дорогие братья и сестры, давайте возвратимся в Вифлеем, давайте возвратимся к истокам: к сути нашей веры, к нашей первой любви, к благоговению и милосердию. Присмотримся к странствующим мудрецам – ведь мы, как синодальная Церковь, тоже находимся в пути – и направимся в Вифлеем, где Бог пребывает в человеке, а человек в Боге; где Господу отдается приоритет и Ему все поклоняются; где пастухи и волхвы составляют единое братство, несмотря на свои социальные различия. Дай Бог нам стать благочестивой, бедной, братской Церковью. Это самое главное. Так вернемся же в Вифлеем.

Как же это замечательно, идти в Вифлеем, повинуясь зову рождественского Евангелия, в котором на сцену выводится Святое Семейство, выводятся пастухи и волхвы – а это всё люди, находящиеся в пути. Так отправимся же в путь, дорогие братья и сестры, потому что жизнь есть ничто иное как паломничество. Пробудимся, скорее пробудимся, потому что сегодняшней ночью нам воссиял свет. Это очень нежный свет, и он напоминает нам, что, оставаясь малыми, мы являемся возлюбленными детьми – детьми света (ср. 1 Фес 5,5). Так возрадуемся же все вместе, дорогие братья и сестры, потому что никто и никогда не сможет погасить этот свет, свет Иисуса, воссиявший сегодня миру.

Перевод «Сибирской католической газеты»

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