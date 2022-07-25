Проповедь кардинала Анджело Де Донатиса на Св. Мессе по случаю II Всемирного дня бабушек, дедушек и всех пожилых людей, Ватикан, 24 июня 2022 года

Утром 24 июля в соборе Святого Петра – по поручению Папы Франциска – кардинал-викарий Римской епархии Анджело Де Донатис возглавил Святую Мессу по случаю II Всемирного дня бабушек, дедушек и всех пожилых людей, учреждённого Папой в прошлом году. Передает русская служба Vatican News.

В начале проповеди кардинал напомнил о пожелании Святейшего Отца, находящегося в апостольской поездке в Канаду: в своих семьях и в Церкви старики должны чувствовать всеобщую любовь и поддержку, с уверенностью, что даже в пожилом возрасте можно приносить плоды мудрости, веры и любви.

Размышляя над Литургией Слова, кардинал отметил, что в первом чтении повествуется об Аврааме, который просит Господа спасти Содом и Гоморру: в этом образе можно узреть стариков, которые, видя великие трудности мира, продолжают ходатайствовать и молить Бога о мире, здоровье, согласии, – но не для себя, а для своих детей и внуков». Викарий Папы Римского напомнил, что многие пожилые люди родились во время или сразу после войны, и многим из них хватило увиденного в детстве зла, чтобы желать одного лишь мира и благополучия. Именно они становятся современными Авраамами, которые просят Бога спасти мир.

«Дорогие друзья, – продолжил кардинал, – своим стремлением к добру вы напоминаете, что там, наверху, бьётся сердце Бога Отца и Друга. Часто именно вы, старики, учите нас, своих детей и внуков, молиться Ему, стучаться в Его дверь, просить Его о чём-то. <…> Вы научили нас, что даже когда дверь закрыта, за дверью есть Друг и Отец».

Ватиканский иерарх предложил сравнить любовь Бога, Который «всегда дарует что-то, даже если мы об этом не просим», с безвозмездной любовью бабушек и дедушек к своим внукам. В этом контексте прозвучал призыв к молодёжи стучаться в дверь Бога через двери своих бабушек и дедушек: «Эта дверь совсем рядом, это дверь дома, в котором вы появились на свет». Нужно навещать одиноких стариков, чтобы никто из них не оставался в одиночестве, ибо таково «дело милосердия наших дней».

В конце проповеди кардинал подчеркнул важность молитвы, в частности, «Отче наш»: Иисус учит нас тому немногому, что действительно необходимо: хлебу, прощению и борьбе со злом. Кроме того, мы нуждаемся в уверенности в том, что у нас есть Отец, Бог, Который просит называть Себя другом. «Мы не могли получить большего подарка, – заключил викарий Римской епархии. – Бабушки, дедушки, дети, внуки: вместе мы – братья, которые обращаются к Богу и называют Его Отцом».