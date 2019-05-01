Продолжая цикл катехез о молитве «Отче наш», Папа Франциск указал, что Бог не является «автором зла»

В ходе общей аудиенции в среду 1 мая Папа Франциск продолжил серию катехизических наставлений, посвящённых Молитве Господней «Отче наш», перейдя к её предпоследнему воззванию: «Не введи нас в искушение» (Мф 6,13). Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Именно с этим воззванием наш диалог с Небесным Отцом – сначала безмятежно-созерцательный, затем переходящий к заботам каждого дня – входит в самую суть драмы человеческой жизни, то есть в пространство столкновения между нашей свободой и ловушками лукавого, пояснил Святейший Отец. Как известно, оригинальное греческое выражение, содержащееся в Евангелии, трудно передать точно, и все современные переводы несколько неубедительны, отметил Папа и подчеркнул: при любых нюансах понимания этого текста следует полностью исключить, что искушения, возникающие в жизни человека, исходят от Бога. «Толкование подобного рода прежде всего контрастирует с самим текстом, оно далеко от того образа Бога, который открыл нам Иисус».

Процитировав Послание святого апостола Иакова: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого» (Иак 1,13), Епископ Рима подчеркнул, что «Бог-Отец не является автором зла, потому что ни одному Своему чаду, который просит у Него рыбу, Он не подаст змею (ср. Лк 11,11). Когда же зло появляется в жизни человека, Бог сражается на стороне Своего чада, дабы освободить его от зла. Именно в этом смысле мы, молясь, обращаемся к Богу ‘Отче наш’».

В Своей земной жизни Иисус сполна пережил опыт испытаний и искушений, «став нашим братом», — отметил Святейший Отец: «Если мы испытываем искушение совершить зло, отречься от братства с другими и желаем абсолютной власти над всем и каждым, то Иисус уже боролся с этим искушением за нас: об этом свидетельствуют первые страницы Евангелия. Получив Крещение от Иоанна посреди толпы грешников, Иисус сразу же удаляется в пустыню, где Его искушает сатана. Но Христос отвергает все искушения и выходит победителем».

Бог не оставляет нас одних даже во время крайне сложных испытаний. Во время молитвы в Гефсиманском саду, испытывая скорбь, тоску и одиночество, Иисус просит Своих быть рядом Ним. Пребывая в агонии, Бог просит человека не оставлять Его, а человек спит. Между тем, в то время как человек проходит своё испытание, Бог бодрствует вместе с ним. Эта ночь боли и борьбы является высшим свидетельством Воплощения: Бог сошёл с небес, чтобы найти нас в наших безднах и в страданиях, которыми наполнена человеческая история: «Это наше утешение в час испытания: знать, что сия юдоль плача, с тех пор как Иисус пересек её, уже не пустынна, но благословлена присутствием Сына Божия. Он никогда не оставит нас! Удали же от нас, Боже, время испытаний и искушений. Но когда оно для нас настанет, покажи нам, что мы не одиноки, что Христос уже взял на себя бремя этого креста и призывает нас нести его вместе с Ним, дерзновенно уповая на любовь Отца!» — подвел итог Папа Франциск.