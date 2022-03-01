Призыв Общины св. Эгидия к объявлению Киева «открытым городом»

В эти драматические для столицы Украины дни Андреа Риккарди и Община святого Эгидия обращаются с призывом — открытым для подписания всеми — незамедлительно провозгласить Киев «открытым городом», прекратив огонь и обеспечив защиту всем жителям начиная с самых уязвимых. Данное обращение через соответствующие дипломатические представительства было передано президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Призыв к спасению Киева

Киев, трехмиллионная европейская столица, стал сейчас полем битвы.

Беззащитное гражданское население живет в опасности и ужасе, укрывается в подземных убежищах. Самые слабые, старики, дети, бездомные больше всего подвержены опасности и страдают больше всех. Уже есть первые гражданские жертвы.

Киев – город с великим культурным наследием. Невозможно думать о европейской культуре, об истории Европы без Киева, так же как нельзя думать о русской культуре, об истории России, без Киева. В этом городе есть и множество памятников культурного наследия человечества.

Киев – святой город для многих христиан, прежде всего для православных христиан всего мира. В Киеве началась история веры украинского, белорусского, русского народов. В Киеве родилось украинское и русское монашество. Великая Киево-Печерская Лавра на холме возвышается над широким Днепром, это святое тысячелетнее место паломничества и молитвы. Киев – драгоценный город для всего христианского мира.

Судьба Киева не оставляет равнодушными тех, кто, от востока до запада, с любовью смотрит на город и его жителей. После Сараево, после Алеппо, мы не можем снова смотреть на страдания великого города. Жители Киева просят о вздохе человечности. Культурное наследие города не может быть подвержено риску разрушения. Святость Киева для христианского мира требует уважения.

Мы умоляем тех, кто может принять решение воздержаться от использования оружия в Киеве, объявить прекращение огня в городе, объявить Киев «открытым городом», не поражать его жителей насилием, не применять оружие, не осквернять город, на который сегодня смотрит все человечество. Пусть это решение сопровождается возобновлением переговорного процесса, чтобы прийти к миру во всей Украине.

Андреа Риккарди

Община святого Эгидия

25 февраля 2022

Источники: Благовест-инфо / Сайт Общины св. Эгидия