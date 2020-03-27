Приостановлен выход бумажной версии «L’Osservatore Romano»

Впервые за историю ватиканской газеты «L’Osservatore Romano» приостановлен выпуск ее бумажной версии. По причине пандемии коронавируса с 25 марта газета будет временно выходить только в электронном виде. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

По словам главного редактора «Osservatore» Андреа Монды 90% коллектива редакции остается на посту, обеспечивая актуальность публикаций на сайте газеты. «Прекращение выпуска бумажной версии – временная мера, которая дает нам возможность усилить наше присутствие в интернете, – сказал Монда. – Но мы еще обязательно возвратимся в газетные киоски».

«L’Osservatore Romano» («Римский обозреватель») — ежедневная газета, издающаяся в Ватикане. Не является официальным органом и имеет собственную издательскую политику, однако освещает деятельность Святого Престола и является одним из трех его официальных источников новостей, наряду с Радио Ватикана (ныне – Vatican News) и телевидением CTV (Centro Televisivo Vaticano).

Впервые газета вышла 1 июля 1861 года, и с тех пор ее выпуск никогда не прекращался – даже во времена обеих мировых войн. В условиях пандемии бумажная версия всё же будет выходить – но только в десяти экземплярах, которые предназначены лично для Папы Франциска, госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина и ряда других куриальных прелатов. Выпуск этой версии будет осуществляться силами одного печатника и одного корректора.