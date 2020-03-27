Приостановлен выход бумажной версии «L’Osservatore Romano»

Приостановлен выход бумажной версии «L’Osservatore Romano»

Март 27, 2020

Впервые за историю ватиканской газеты «L’Osservatore Romano» приостановлен выпуск ее бумажной версии. По причине пандемии коронавируса с 25 марта газета будет временно выходить только в электронном виде. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

По словам главного редактора «Osservatore» Андреа Монды 90% коллектива редакции остается на посту, обеспечивая актуальность публикаций на сайте газеты. «Прекращение выпуска бумажной версии – временная мера, которая дает нам возможность усилить наше присутствие в интернете, – сказал Монда. – Но мы еще обязательно возвратимся в газетные киоски».

«L’Osservatore Romano» («Римский обозреватель») — ежедневная газета, издающаяся в Ватикане. Не является официальным органом и имеет собственную издательскую политику, однако освещает деятельность Святого Престола и является одним из трех его официальных источников новостей, наряду с Радио Ватикана (ныне – Vatican News) и телевидением CTV (Centro Televisivo Vaticano).

Впервые газета вышла 1 июля 1861 года, и с тех пор ее выпуск никогда не прекращался – даже во времена обеих мировых войн. В условиях пандемии бумажная версия всё же будет выходить – но только в десяти экземплярах, которые предназначены лично для Папы Франциска, госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина и ряда других куриальных прелатов. Выпуск этой версии будет осуществляться силами одного печатника и одного корректора.

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